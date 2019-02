Odense HC spiller lørdag hjemme mod TTH Holstebro. Det er en kamp mod et hold, der kan være svær at vide, hvor man har, mener assistenttræner, Bo Rudgaard

HÅNDBOLD: Det er et stærkt kollektiv, der kommer trillende ned fra Midtjylland og over Lillebælt, når TTH Holstebro møder på halgulvet hos Odense HC klokken 16.00 lørdag i 22. spillerunde af kvindernes håndboldliga.

16. oktober spillede de to hold sidste mod hinanden, hvor Odense HC tog turen tilbage mod Fyn med sko, bolde, harpiks og en 34-27 sejr med i bagagen. Siden da har de to hold spillet mange flere kampe. Kampene har katapulteret Odense HC op på førstepladsen, hvor de med 21 sejre i 21 kampe har været urørlige på førstepladsen og er ved at nærme sig en matematisk sikring af deres førsteplads i ligaen.

Sæsonen i Holstebro har været lidt mere blandet. Holstebro har vundet syv af 21 kampe, ligger på niendepladsen med to point op til den ottendeplads, der giver adgang til slutspillet, og i følge Odense HCs assistenttræner Bo Rudgaard er det sket bag nogle svingende præstationer på deres hold.

- Når Holstebro rammer sit topniveau, så har holdet nogle spillere, der kan spille på et meget højt niveau. Lærke Christensen på højre back og de to hollændere (Inger Smits og Lynn Knippenborg, red.) er virkelig gode håndboldspillere. Når holdet så til gengæld ikke rammer sit topniveau, så er det et hold, man virkelig kan straffe, siger Bo Rudgaard