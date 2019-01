Odense HC gjorde igen det umulige

De orangeblusede blev længe kørt over af et smart og veloplagt København-hold, men midt i 2. halvleg vendte det hele. Odense HC kan dog næsten lære mere af elendighederne før pausen - end af spurten i slutfasen.

Håndbold: Senest efter den forestilling må det stå graverende klart, at det ikke bliver en dans på den orange løber for Odense HC at vinde klubbens første titel - selv om det i en vild slutfase lykkedes for gæsterne at hente sejren. Dermed præsterede Odense HC igen at gøre det nærmest umulige. At hente en føring til modstanderne på seks-syv-otte mål. Men først skulle holdet og tilhængerne så grueligt meget igennem. Skuffelsen fra Final Four-finalen mod Nykøbing Falster blev ikke fejet bort i 1. halvleg i Frederiksberg Hallen, hvor den forsvarende mester København stort set altid optræder med autoritet og stærk styring i den intime kulisse. Igen måtte Odense HC halse efter en stor føring til modstanderne. Akkurat som i Final Four-semifinalen mod Esbjerg, hvor det alligevel Odense HC at komme tilbage og sejre i en vanvittig kampe. Denne gang førte København 16-10 ved pausen. Træner Jan Pytlick prøvede igen og igen at få mere fart i Odenses returløb mod det kontrastærke hjemmeholdet. Men det lykkedes sjældent i 1. halvleg, men først og fremmest var det naturligvis en for høj spildprocent i afslutningerne mod Odenses eks-keeper Emily Sando, hvis parader gav afsæt til de dynamiske kontraløb.

København-Odense HC 24-26 (16-10) Håndbold, Ligaen, kvinderMål: København: Kelly Dulfer 5, Hanna Blomstrand 4, Louise Føns 3, Mai Kragballe 3, Jenny Alm 2, Maria Lykkegaard 2, Andrea Hansen2, Linn Blohm 1, Debbie Bont 1, Anne Cecilie de la Cour 1.Odense: Stine Jørgensen 6, Mette Tranborg 5, Trine Østergaard 4, Mie Højlund 4, Jessica Quintino 2, Nadia Offendal 2, Freja Cohrt 1, Ingvild Bakkerud 1, Kathrine Heindahl 1.Udvisninger: København 2, Odense 3.Stillinger undervejs: 0-1, 5-3, 7-4, 12-6, (16-10), 18-11, 20-12, 23-21, 24-23, 24-26.



Dommere: Martin Gjeding og Mads Hansen (solide og klar linje).



Bedste spillere: Emily Sando, København og Althea Reinhardt, Odense HC.



Næste kamp: Onsdag den 9. januar klokken 18.30 Odense HC-Herning/Ikast Håndbold

Stine Jørgensens varierede skud var med til at sænke hjemmeholdet til sidst. Og Odense HC's større bredde blev afgørende. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Reinhardt i målet Odense HC indledte med Althea Reinhardt i målet, men allerede efter 2-2 tog hjemmeholdet afstand, selv om København ikke har været i kamp i halvanden måned, mens Odense-spilleren som bekendt både har været travlt beskæftiget i først EM-slutrunden og så Final Four-stævnet lige før nytår. Igen virkede Kathrine Heindahl slidt, og det samme gjorde backen Mette Tranborg længe, mens Jessica Quintino og Trine Østergaard nogle gange lynede fra højrefløjen. Stine Jørgensen fik produceret nogle flotte scoringer, men det kneb ofte for holdet at finde en fornuftig struktur i det stationære angreb, og træner Pytlick prøvede at tage fra alle hylder i et forsøg på at bruge den større bredde som langsigtet våben. Københavns hollandske landsholdsspiller Kelly Dulfer var den store lederfigur, og generelt så hjemmeholdet mere afklaret ud. En føring på 16-10 ved pausen til København var dog en post.

Emily Stang Sando, målmand for København Håndbold og eks-keeper i Odense HC, var storspillende ind til midten af 2. havlelg, hvor hun måtte udgå med en fingerskade og syes på sygehuset. Her napper Sando et skud fra Kathrine Heindahl. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Det umulige trick Og i starten af 2. halvleg tydede intet på, at Odense HC igen kunne gøre det umulige trick. København førte sig stadig flot frem, og Kelly Dulfer scorede til 19-12, men alligevel så man en stigende tendens hos Odense HC, og det hører med til den sælsomme historie, at Københavns målmand Emily Sando måtte udgå med en redningsprocent på 50 procent. I forvejen var keeper Johanna Bundsen ude på forhånd - efter at have fået en bold i hovedet - og dermed skulle tredjemålmand Amalie Milling ind i buret. Sandt at sige fik unge Milling ikke fat i selv det mindste. Samtidig blev hun dog svigtet af et forsvar, der blev slidt op af et mere og mere aggressivt Odense-hold, der også profiterede af det bomstærke forsvar. Mette Tranborg vågnede op, Nadia Offendal tryllede med et par frispilninger, og hele holdet løftede sig voldsomt. Nu hvor alle kunne sniffe en vending. Kræfterne slap op hos København, der forkrampede i angrebet, og Althea Reinhardt og de stærke blokader sørgede for resten. Odense-spillerne kunne hoppe og danse i en jubelklynge, og dermed fik moralen et tiltrængt løfter efter skuffelsen i Final Four. Det var 15. sejr i samme antal kampe, og afstanden ned til Nykøbing er nu syv og otte til netop København. En stærk ballast før det krævende program i foråret - i både Ligaen og i Champions League. I virkeligheden var den vigtigste lære måske, at Odense HC kun er favorit til mesterskabet, hvis de dybe udfald kan fjernes. Det blev både en grum komedie og en fest på Frederiksberg.