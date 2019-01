Odense HC: De orange skal rumme to kampe

Odense HC har sideløbende forberedt sig til denne uges to kampe - først et møde med ligabundproppen EH Aalborg onsdag aften og derefter lørdagens brag i Champions League mod franske Brest.

Håndbold: Odense HC er på vej ind i et krævende forår med rigtig mange kampe i både liga og Champions League. Det bliver et forår med ofte både to og tre kampe om ugen.

Allerede i denne uge har spillerne fået en forsmag på, hvad det kommer til at betyde - blandt andet, at de fysisk og mentalt skal kunne rumme at forberede sig til mere end en kamp af gangen.

Onsdag aften tager cheftræner Jan Pytlicks tropper mod ligagrundspillets bundprop, EH Aalborg, der med tre point ligger til direkte nedrykning og reelt kun har muligheden for at overhale Ringkøbing med fire point i den forbindelse. Lørdag gælder det så Odense HC's hjemmebrag i Champions League mod franske Brest.

- Vi har haft et sideløbende forløb i denne uge. Allerede mandag begyndte vi at forberede os på Brest-kampen - taktisk og på træningsbanen - men samtidig har vi også haft seriøst fokus på opgøret mod Aalborg. Det er ikke en kamp, vi tager let på, siger Jan Pytlick og tilføjer:

- Jeg har sagt til pigerne, at det er vigtigt, at vi spiller en god kamp onsdag for at være helt klar til lørdag. Hvis vi leverer dårligt mod Aalborg, kan det meget vel betyde, at vi taber et par procenter i parathed til opgøret mod Brest.