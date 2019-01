Nervepirrende tæt og utilfredshed med dommerne: DHG er fortsat ubesejret på hjemmebane

Kampen mod Roskilde var lige det meste af tiden, og dommerne var i fokus. Med det uafgjorte resultat befinder DHG sig på 1. divisions andenplads med 16 point.

Håndbold: En intens kamp med højt tempo, afgørende fejl, adskillige straffekast - dog primært kun til det ene hold - udspillede sig i Dalumhallen lørdag, da DHG mødte 1. divisionens ottendeplads - Roskilde. Kampen var nervepirrende helt til sidste sekund med en gennemgående tæt stilling og utilfredshed over dommerne. Modstanderne fra Roskilde kom først på måltavlen. Det tog dog ikke lang tid, før DHG kom med ind i kampen med stærkt kontraløb og hurtige målskud. 1. halvleg var præget af flere fejl hos DHG-holdet, men intet var afgjort ved pausen med stillingen 14-16. - Der var for mange halvdumme fejl. Vi stresser og laver urutinerede fejl. Det skal vi have styr på, for det koster. Vi har meget at lære endnu, lød det fra holdets cheftræner, Bo Milton Andersen, der dog også havde positive ord om holdets indsats. - Jeg er stolt af, at vi hiver os op og bliver ved med at kæmpe, sagde han.

DHG - Roskilde 26-26 (14-16) 1. division, damer



Kampens gang: 2-1, 4-4, 5-8, 7-8, 10-10, (14-16), 15-17, 19-20, 21-22, 22-23, 24-24, 26-26.



Mål: DHG: Maria Borg 6, Frida Maag Damgaard 5, Marie Talbro 3, Simone Dupont Larsen 3, Liesa Maria Enzi 2, Nanna Daugaard 2, Yasmin Sieljacks 2, Sandra Therkildsen Hansen 1, Camilla Rugtved 1, Janne Dahlmann 1. Roskilde: Cecilie Dalmose 8 (8), Amalie Wulff 5, Louise Mott 3, Nanna Stormly 3, Malene Nielsen 2, Line Werngreen Nielsen 2, Line Daugaard 2, Simone Toftdahl-Pedersen 1.



Bedste spiller: DHG: Maria Borg. Roskilde: Amalie Wulff.



Udvisninger: DHG: 3x2. Roskilde: 2x2.



Dommere: Karina Christiansen og Line Hesseldal Hansen.



Tilskuere: 400.



DHG's næste kamp: Den 20. januar klokken 14 mod Bjerringbro FH på udebane.



Bemærkninger: Dommerne blev mødt med stor uenighed og flere tilråb fra spillere, tilskuere og trænere. Sport Fyn mente på samme vis, at dommerne overså flere straffekast til hjemmeholdet.

Yasmin Sieljacks i nummer 33 stod for to mål til lørdagens kamp mod Roskilde. Mål, der fremkaldte klap fra tilskuerne. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Kontraløb og dommerafgørelser Roskilde kom først på måltavlen i første halvleg og havde mest tid foran modstanderens mål. Tiden gik dog oftest med at finde et hul til skud. Men DHG's målmand i nummer 16 var god til at forudse skuddene og hive redninger frem. DHG udnyttede kontramulighederne til stærkt løb og hurtige skud, der flere gange i streg gik ind efter kun få sekunder foran Roskilde-målet. Men efter et par straffekasts-afgørelser til fordel for modstanderne og mål som følge heraf, virkede det fynske hold i blåt i de sidste minutter af første halvleg som nogle, der havde mistet troen på det. Det fik kommentatoren til at kalde på tilskuernes støtte, der stemmede i med råb, heppen og hujen. Kampgejsten kom tilbage hos spillerne, der kastede sig ud i et målforsøg, der dog ikke lykkedes og kaldte på en dommerafgørelse om straffe. Den faldt ikke - endnu engang - og atter igen kunne der fra tilskuerne og trænerne høres tydelig utilfredshed. - Ej, hold da kæft! Det var da tydeligt for enhver!, var blandt bemærkninger fra sidelinjen.

En stund under anden halvleg i kampen mod Roskilde lørdag virkede DHG en overgang udkørt. Holdet fandt dog kræfterne og engagementet igen kort efter. Yasmin Sieljacks i nummer 33 var en af spillerne, der bragte energi til banen, når hun var inde. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

"Stof til eftertanke" Anden halvleg blev også en halv time med utilfredshed over dommerafgørelser, hvor Roskilde havde mest tid i DHG's ende, hvor de fynske kvinder igen udnyttede kontraløbene, og hvor de to hold fulgtes ad næsten konstant. Dog mislykkedes flere af DHG's kontraløb, der manglede tempo og engagement. Også hos Roskilde var der fejl. Afleveringerne sad skidt. Og begge hold var i store dele af anden halvleg ude i et ukoncentreret og rodet spil, der førte til flere spillersammenstød. Ligeledes fik det frustrationerne over dommerne til at præge hallens stemning. "Der er straffe", kunne det høres mere end én gang. Også fra cheftræner Bo Milton Andersen kom der et par klagende ord i løbet af kampen. I anden halvleg førte det til et gult kort. Ni straffekast fik modstanderne tildelt. To fik hjemmeholdet. Noget, der efter kampen blev kommenteret af klubbens formand. - Det er sjældent, at vi taber en straffekastskamp. At vi taber 9/2 giver stof til eftertanke, sagde Nicolai Gynther og ønskede ikke at kommentere yderligere på dommeroplevelsen. På trods af manglende afgørelser, fandt DHG dog kampgejsten i den sidste del af kampen, fik et par mål ind og var foran i en kort stund. I sidste sekund udlignede kampens topscorer - Maria Borg - til 26-26 og sikrede DHG fortsat ubesejrethed på hjemmebane i denne sæson. - Jeg er afhængig af mine medspillere, så det er deres skyld, at jeg spiller godt, sagde topscoreren efter slutfløjtet.

Liesa Maria Enzi var ikke en af de spillere, der gjorde sig allermest bemærket i DHG's kamp mod Roskilde lørdag. Dog stod hun for et mål. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Camilla Rugsted i nummer 99 blev kampens spiller i DHG's sidste hjemmekamp inden lørdag. Det var mod Hadsten. Foto: Nils Migensen Svalebøg

Det var flere gange med frustrerede blikke hos spillerne på sidelinjen, at der blev taget dommerafgørelser. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Afleveringerne i mellem DHG-spillerne var ikke altid helt skarpe, selvom spillerne ofte lykkedes med kontraløbene. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Der var kamp om bolden mellem DHG og Roskilde, der illustrerede, hvorfor håndbold er kendt som en kontaktsport. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Frida Maag Damgaard var i særdeleshed blandt kampens bedste spillere. Hun satte sig på fem mål og gav sig fuldt ud hele kampen igennem. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Flere gang lå spillere på gulvet i adskillige sekunder på grund af et hårdt spillersammenstød. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Det blev også til gult kort for DHG-holdets træner, Bo Milton Andersen, i lørdagens kamp mellem DHG og Roskilde. En træner, der også er landstræner for Litauens kvinder. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

DHG havde, inden holdet tabte kampen mod Sønderjyske tidligere på ugen, vundet seks kampe i træk. Foto: Nils Mogensen Svalebøg