Navne fra Dalumhallerne

HC Odense-sportschef Sune Gren kunne før kampen melde til sponsorerne, at kontrakten er forlænget med to år. "jeg vil jo gerne være med på hele opturen", sagde Gren med et glimt i øjet. Men først skal HC Odense så lige sikre i denne sæson, at grenen til eliten ikke saves over.

Det er de særeste hemmeligheder, der kommer frem i kampprogrammernes spillerportrætter. HC Odenses skadede fløj Morten Glasius kunne afsløre, at "jeg ikke er den store kok, men jeg kan lave en solid guacamole". Favoritserie? Som hos en del sportsfolk, mens de hviler sig efter træning og pasta: Ikke overraskende blev det meldt "Game of Thrones", meldte Glasius, der civilt er kommunikationsmedarbejder.

Det var en grum mængde rutine, der var forsamlet i VIP-logen før kampen og i pausen. Deriblandt FHF-formand Mogens Johansen og flere andre håndboldkumpaner fra fortidens mange slag i danskens haller. Og i pausen var der stor enighed om, at HC Odense skulle spille mere aggressivt i forsvaret - og sådan er det vel altid, når hjemmeholdet er bagud.

Mikkel Søby, langhåret DHG-fløj, lagde kuglen flot ind over hovedet på Odder-keeperen på et straffekast til 10-14 og viste andre gode detaljer i den disciplin. Der er stadig plads til finesser i spillet.

HC Odense skal prøve at undgå en af de nederste tre pladser, som giver direkte nedrykning. Køge og Stoholm bør HC Odense kunne holde under sig, og så handler det om at hente Skæring på fjerdesidstepladsen - eller måske Frederikshavn? Desuden kan antallet af direkte nedrykkere stadig blive mindsket, hvis et Liga-andethold - der ikke må spille i 1. division - tager førstepladsen i en af de tre 2. divisionskredse.