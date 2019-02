Navne fra Dalum hallen

Der var fornemt besøg i hallen: Verdensmester Rasmus Lauges søster Sofie Lauge Schmidt var holdleder for AGF-kvinderne.

DHG spiller pokalkamp den 19. februar så langt væk som i den traditionsrige hal i Helsingør, hvor DHG er gæster mod Helsingørs kvinder fra 2. division.

Før kampen torsdag aften havde DHG kun haft et nederlag de seneste 19 måneder. Det var mod Horsens.

Der var fin bonus-oplysning til folket før kampen. Højre back Pernille Lauritsen er god til at brænde kager på, afslørede den tidligere Horsens-spiller i kampprogrammet.

Så er der seks minutter til kick off blev det sagt i Dalum før opgøret gik i gang. Er det ikke kun i fodbold, at man har kick off?

Den stærke DHG-keeper Iben Hesseldal Hansen var med for anden gang på holdet. Hun kommer fra HC Odenses talenthold og er fra Aborg ved Assens.