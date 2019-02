Navne fra Dalum-hallen - med tørstige dommere og snu trænere

Nogle gevaldige bagskytter fulgte kampen fra tribunen. Sven Erik Peterson, der er med i sponsorarbejdet i HC Odense, var i gode, gamle dage en markant spiller for DHG, mens Benny Larsen huserede i Stjernen og Bolbro. "Hvor højt jeg kunne springe dengang? Lige så højt som Stiftstidendes søndagsudgave", skæmtede Peterson.

Frederikshavn klinger for de mere erfarne følgere af sport mere af fodbold end håndbold. Som dengang en vis Harald Nielsen var landsholdets frontfigur under OL i Rom og var med til at vinde sølvmedaljer. Senere fik "Bette Harald" en flot karriere i italiensk fodbold - i Bologna, Napoli og Inter. Så vidt Sport Fyn kunne spotte, var der ingen tilsvarende håndboldstjerner på vej fra Frederikshavns hold - men mindre kan jo gøre det.

Kim Seir, tidligere divisionskæmpe i TPI og Stjernen, og træner i utallige klubber, har nu sagt ja til at være coach i kulissen for HC Odenses andethold i 3. division. "Der er jo flere af spillerne fra førsteholdets store trup, som jævnligt optræder på andetholdet, så jeg vil gerne hjælpe dem med råd og anvisninger uden at være forpligtet til at være i hallen hver gang. Det er et godt aftægtsjob", sagde Seir med et smil, og det efternavn er jo altid en god start for en træner.

Sune Gren, Odenses HC's sportschef, hjalp den ene dommer, da han under en timeout åbenbart meget tørstig. Gren hentede en mineralvand, så dommeren kunne få en slurk midt i den hektiske atmosfære, men Sport Fyn kunne ikke i slutfasen afsløre uretfærdig dommerhjælp til hjemmeholdet.

Lene Jepsen Borg, en af figurerne i DHG-kvindernes trænerbagland, fik sig en hurtig passiar med Sport Fyns udsendte. Lene Borg Jepsen havde noteret, at avisens referat af DHG's lørdagssejr hos bundholdet Oddense-Otting var ultrakort og lakonisk, men accepterede, at en skarp prioritering var nødvendig på en lørdag, hvor der både var VM i cross, en GOG-topkamp i Aalborg, en OB-træningskamp og dit og dat.