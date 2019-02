Misvisende tabel, siger DHG: - Vi må ikke undervurdere dem

HÅNDBOLD: Ifølge skemaet ligner det en overkommelig kamp, som DHG går ind til torsdag aften, når de skal møde AGF Håndbold.

AGF ligger i øjeblikket nummer ni i ligaen og kæmper for at undgå at ryge ned blandt nedrykkerne, men samtidig har østjyderne ikke mere end to point op til sjettepladsen. DHG ligger i øjeblikket nummer tre, fire point efter nummer to og to point foran nummer fire.

- AGF (Håndbold, red.) har en stærk startopstilling. Jeg synes faktisk, at tabellen lyver, fordi det er marginaler, der gør, at AGF ikke er med i toppen ligesom os. Desuden er det altid hårdt at spille mod et hold, der har ryggen mod muren, som man må sige, de har, siger seniorformand i DHG, Nicolai Gynther.

Holdet håber at fortsætte nogle af de flotte takter, det viste i deres seneste kamp, da det i overbevisende stil besejrede ligaens sidsteplads, Oddense-Otting Håndbold, med 31-14. Heldigvis er tilstanden hos DHG-spillerne også overvejende god, men DHG har to tvivlsspørgsmål, der skal opklares inden kampen.

- Vi har to spillere, vi har besluttet at teste i morgen inden kampstart, men ellers er truppen klar til kamp, siger Nicolai Gynther.

Kampen bliver spillet på holdets hjemmebane, så han regner med, at de kan fortsætte deres næsten uovervindelige spil, de har vist de seneste 19 måneder, hvor de kun har tabt en enkelt kamp i Dalum.

- Det er en stærk hjemmebane, vi har, og det vil vi gerne gøre alt for at bibeholde, siger Nicolai Gynther.

Kampen bliver spillet i Dalumhallen torsdag klokken 20.