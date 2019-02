Mastodont: Stærke og disciplinerede russere venter Odense HC

Anna Sen (forrest på billedet) kommer til at være det nye omdrejningspunkt hos Rostov-Don, efter Anna Vyakhireva (bagerst i billedet) blev skadet. Her ses de begge i EM-finalen mod Frankring i december 2018. Arkivfoto: Charles Platiau/REUTERS

Odense er undertippet og har alt at vinde, når de søndag spiller Champions League kamp mod Rostov-Don, der mangler deres største stjerne

HÅNDBOLD: Det er et russisk klassemandskab, der venter Odenses kvinder, når de søndag eftermiddag byder velkommen til Rostov-Don. - Det er bare et klassemandskab, vi skal møde. De har landsholdspillere på alle positioner og klassespillere på rigtig mange positioner, siger Odense HCs cheftræner, Jan Pytlick. Når man snakker om klassespillere og Rostov-Don, er det svært ikke at nævne Anna Vyakhireva. Med 51 mål i hendes holds første 7 Champions League kampe, har den tillærte venstrehåndede spiller (Hun startede oprindeligt med at være højrehåndet, indtil hendes far, der var hendes træner, bad hende skifte til venstre hånd, red.) sat sig på tredjepladsen på topscorer listen. Men Odense behøver nok ikke at nævne hende alligevel. I hvert fald kun, når man skal snakke om, hvem der skal erstatte hende, for Vyakhireva er lige blevet opereret i albuen og er altså ikke med holdet i Odense. - Det er da klart, det er en hjælp for os, men det er samtidig også ærgerligt for tilskuerne, for det er virkelig verdensklassespiller, de går glip af. Men samtidig, så har Rostov-Don så mange gode spillere, at de sagtens kan dække ind for Vyakhireva. Nu bliver det nok Anna Senn og Lois Abbingh, der bliver omdrejningspunkterne i deres angreb, siger Jan Pytlick.

Stillingen i Champions Leagues gruppe 1 1. Metz Handball 9 point2. Rostov-Don 9 point



3. Buducnost 8 point



4. København Håndbold 4 point



5. Odense HC 4 point



6. Brest Bretagne Handball 2 point



Odense HCs resterende Champions League kampe er foruden Rostov-Don søndag: Brest Bretagne (ude) 24. februar, København Håndbold (hjemme) 2. marts og Rostov-Don (ude) 9. marts.



De fire bedste hold i gruppen går videre til kvartfinalerne.

Forskellige lande med ligheder Selvom der i øjeblikket er to hold mellem Odense og Rostov-Don i gruppestillingen, og der fysisk er over 2.000 kilometer mellem de to byer, så er det også to hold med flere ting til fælles, der møder hinanden i Odense Idrætshal. Odense er et dansk hold domineret af danske spillere, hvor syv spillere er en del af det danske landshold. På samme måde er Rostov-Don et russisk hold domineret af russiske landsholdsspillere. Otte af de spillere, der for under to måneder siden vandt EM-sølv spiller til dagligt i den russiske mesterklub, der to år i træk har vundet det russiske mesterskab. Og hvis man vil se god håndbold fra klassespillere, så kan det være værd at kigge på blandt andet de to holds højre fløje. - De har nogle gode fløje. Deres højre fløj Iuliia Managarova. Hun er en af de klart bedste på den position i verden. De har faktisk to, Marina Sudakova spiller også på højt niveau. Det er lidt ligesom os selv. Vi er jo dækket ind med Trine (Østergaard, red.) og Jessica (Quintino, red.), som er to meget dygtige spillere.

Mere disciplineret Det er ikke så meget nyt i, at russisk håndbold har mange store talenter. Under deres legendariske træner Yevgeni Trefilov har de vundet et hav af mesterskaber blandt andet flere VM-titler og et OL-guld i 2016. Men tidligere sagde man ofte, at Rusland ikke var gode til tilbageløb, men det, synes Jan Pytlick, har ændret sig meget - Den holder ikke længere (ideen om at russere løber langsomt hjem, red.). Rostov-Don har også fået Ambros Martin som træner, og jeg kan se, der er kommet mere disciplin i deres måde at agere på, siger Jan Pytlick. Og når holdet er kommet hjem, er det et stærkt og flydende forsvar, der venter Odense HCs kvinder. - Hvis vi skal vinde kampen, skal vi stå stærkt i forsvaret, så vi kan få et par nemme mål på kontra. For når først de står i deres forsvar, er de fysisk stærke og kan variere mellem flere forskellige forsvarsformationer. Derfor er det vigtigt, at vores base (forsvaret, red.) fungerer, fordi det kan blive hårdt at få mål på deres stationære forsvar, siger Jan Pytlick. Kampen mellem Odense HC og Rostov-Don spilles søndag klokken 15.10 i Odense Idrætshal. Kampen vises på DR1.