HC Odense på forgæves jagt i Stoholm

Håndbold: Som en forret til søndagens store VM-finale stillede HC Odense op i Stoholm til det vitale bundbrag.

Efter tre sejre i træk til Stoholm, der virker markant forbedret i forhold til de første måneder af sæsonen, var det ikke overraskende, at fynboerne tabte 23-29 efter 12-17 ved pausen.

HC Odense var aldrig foran i kampen, og en overgang stod det 15-8 til hjemmeholdet, inden det blev 17-12 ved pausen.

Frederik Nørbjerg scorede 11 mål for hjemmeholdet, mens Lasse Laursen blev topscorer for HC Odense med fem kasser.

Men HC Odense fik 10 udvisninger, og Stoholm fem.

Det eneste positive for HC Odense var, at både Randers og Skæring - som begge ligger lige over HC Odense - på samme vis tabte deres kampe til henholdsvis Tønder og Odder - så HC Odense stadig har en fornuftig chance.

- Stoholm har fået færten af at vinde, og det kunne ses. Vi laver for mange fejl i første halvleg og brænder nogle gevaldige chancer, og så bliver det én lang jagt resten af kampen. Hver gang vi var ved at komme op, fik nogle udvisninger, og det kostede rytme. Nu skal vi have strammet op til hjemmekampen på søndag mod Frederikshavn. Vi har stadig en fair chance for at overleve, sagde sportschef Sune Gren.