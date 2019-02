HC Odense leder efter troen

HÅNDBOLD: Spillere og trænere har brugt ugen på at italesætte, hvor vigtigt det er at tro på, at HC Odense kan overleve i 1. division efter ni kampe i træk uden sejr - syv nederlag og to uafgjorte kampe. Det er sket op til lørdagens hjemmekamp kl. 14 i Dalum-hallen mod Frederikshavn, som er et af de hold, som skal besejres, hvis HC Odense skal lukke hullet op de fem point op til zonen, hvor man skal spille kvalifikation for at få en ny sæson i 1. division.

- Vi har talt om,hvor vigtigt det er, at alle mand tror på, at vi kan overleve og alle mand har troet på projektet HC Odense. Hvis ikke vi tror på det og i stedet fortæller til alle andre ude i byen, at vi ikke tror på det, så kan vi lige så godt opgive nu, siger træner Martin Hjortshøj inden kampen.

- Vi skal lykkes defensivt og offensivt og vi vil meget gerne sætte noget fart og finde løsninger mod vendelboerne, der veksler mellem at dække 6-0 og 3-3, tilføjer HC Odense-træneren.

- Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at overleve, så er Frederikshavn et af de hold, vi skal slå. Vi skal dælme vise, at vi har stor tro på os selv, fordi de næste fire-fem kampe kommer til at afgøre alt, tilføjer Martin Hjortshøj.

Mathias Mosel er færdig for resten af sæsonen med en meget alvorlig hjernerystelse. Alternativet til Loke Brasen i målet er savnet.

- Det er brandærgerligt både for Mathias selv og for holdet, siger Martin Hjortshøj.

Nicolai Wowk har været vikar for Loke Brasen på holdet, der ikke har vundet siden den 19. oktober, da modstanderen var HEI Skæring.

Frederikshavn kendetegnes af de to meget dygtige brødre Casper Holmen og Daniel Lindgaard Holmen. Deres far Morten Holmen er træner, men stopper til sommer for at søge større udfordringer.