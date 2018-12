HC Odense jagter den lille bonus

- HC Odense er et rigtig fint mandskab, og ikke et normalt oprykkerhold. De ligger i den tunge ende for tiden, men før sæsonen var det et af holdene, som jeg spåede til en midterplacering. Deres resultater er grobund for en masse kvalitet, for de har kun tabt med to-tre mål til topholdene, advarer Skives cheftræner Ole Bitsch.

Otterup tror på sejr

Otterup har til hensigt at slutte efteråret med 15 point og placere sig stabilt i midten af 1. division efter en sejr ude over HEI/Skæring.

- HEI/Skæring er sådan et hold, der sørger for at slå de andre bundhold, så de ikke kommer i kontakt med dem, der rykker direkte ud. Hvis HEI/Skæring skal spille om nedrykning er holdet så meget bedre, end dem, der forsøger at kvalificere sig nede fra 2. division, mener Otterups træner Daniel Nielsen.

- Det bliver en mental opgave for os. Spiller vi op til vort bedste, vinder vi. Stoholm har lige vundet hos Sydhavsøerne, og det viser, at man ikke må slække på koncentrationen i 1. division, for så bliver man straffet. Derfor skal vi blæse afsted fra starten, siger Daniel Nielsen, der har alle mand til rådighed.