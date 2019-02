HC Odense i traditionsrig hal

Håndbold: På en næstsidsteplads i 1. division - og med tre point op til HEI, Skæring på den første playoffplads om nedrykning - kæmper de fynske oprykkere til 1. division fra HC Odense fortsat en hård kamp for overlevelse i den nye række.

Men der blev tanket fynsk selvtillid, da det i søndags endelig lykkedes at få to point i hus med en sejr på 26-24 hjemme over Frederikshavn FI.

Den selvtillid er nødvendig før fredag aftens møde med Ajax København, der har plus 10 point på kontoen i forhold til fynboerne og ligger placeret på en syvendeplads. Og så er der den ekstra udfordring for HC Odense, at kampen spilles i københavnernes "borg", den traditionsrige Bavnehøjhallen. Ajax, der har flere spillere med ligaerfaring i truppen, kommer også til kampen med en sejr på 30-26 ude over midterholdet HØJ Elite og viser god form.

- Vi er i den situation, at vi skal have høstet en hel stak point her i foråret. I den forbindelse kigger vi på os selv og på at levere i den næste kamp - uden at studere stillingen. Vi har fokus på hårdt arbejde, lyder det fra sportschef Sune Gren.

Det er i det hele taget en skæbnetid for HC Odense, der i sin næste kamp, 15. februar, tager imod rækkens absolutte bundhold, Køge Håndbold, der kun har to point. De to point fik bundholdet i mødet på hjemmebane med netop HC Odense.

- Tabet af de to point i en kamp, vi skulle have vundet, nager mig da rigtig meget, indrømmer Sune Gren.