HC Odense forstærker trænerstab for at undgå nedrykning: - Vi tror på vores koncept

HC Odenses Andreas Madsen på banen i den tabte kamp mod Odder den 2. december. Spillerne i orange har været sendt på juleferie med et program for løb og fysisk træning og har mødtes for første gang efter pausen den 2. januar. En helt bevidst prioritering fra klubbens side, fortæller sportschefen. - Vi har prioriteret, at spillerne har haft mulighed for at koble af og få lidt fri. Også i forhold til skader, siger Sune Gren. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Klubben vil også se på en midlertidig erstatning af målmand Mathias Mosel, der er ude på grund af skade ifølge klubbens sportschef. Og på længere sigt gælder det klubbens økonomi.

Håndbold: - Vi tror på det, vi laver. Vi tror på vores koncept. Vi har haft mange tætte kampe, og den unge spillertrup har fået spillet sammen mange gange nu. Så vi tror på, at vi har mulighed for at vende de tætte kampe til vores fordel. Sådan starter Sune Gren, sportschef i HC Odense, sit svar på spørgsmålet om hvordan HC Odense vil undgå nedrykning. Holdet befinder sig nemlig på kanten af 1. division på andensidstepladsen. En placering, der er under den gyldne nedrykningsstreg, hvor 12.-, 13.- og 14.-pladsen ryger direkte til nedrykning. Fra sportschefen lyder der da også en erkendelse af, at der skal ske forandringer, hvis holdet ikke skal vinke farvel til 1. division. - Vi går efter fjerdesidstepladsen som første mål. Vi skal hente fire point, så vi kan spille om det, siger Sune Gren. Selvom klubben tror på konceptet og den unge trup, kommer der dog til at ske et par ændringer. Holdets to trænere vil blive suppleret af en en ekstra træner. Det fortæller sportschefen. - Der vil blive fokus på angrebsspillet. Det er et spørgsmål om at styrke setuppet, siger Sune Gren og tilføjer: - Det bliver Thomas Pedersen, der træner vores andethold i 3. division, der skal være en del af trænertemaet. Hans spidskompetence er nemlig angrebsspil. Han får derfor også fuldt fokus på netop det og så på modstandernes forsvar, siger han.

Mosel erstattes Også på spillerfronten bliver der set på mulige ændringer. Men det er ikke her, der kommer til at være de store forandringer ifølge sportschefen. - Vi vil trække på de ressourcer, vi har i klubben. Vi har ikke lige penge til at hente en rutineret spiller udefra og fortsætter derfor med truppen, siger han. Dog bliver der foretaget lidt ændringer. Mathias Mosel - en af holdets målmænd - er ude med en skade, og det har fået Sune Gren til at lede efter en målmandserstatning til holdet. - Vores keepere er unge og dygtige, men vi arbejder på, hvad vi kan gøre for at optimere teamet, nu når Mathias er ude på ubestemt tid. Men der er ikke noget, der er faldet på plads endnu, siger han. Erstatningen for målmanden vil blive fundet udefra for et halvt år til at starte med. Hvordan klubben har råd til det, når der ellers skal trækkes på ressourcerne indefra, lyder begrundelsen fra sportschefen: - Vores sponsorer brænder for det her. Og det er som udgangspunkt kun for et halvt år, siger Sune Gren.

- Stærkere fremadrettet Hos Sune Gren er der naturligvis tiltro til, at trænersuppleringen og spillererstatningen vil føre holdet på rette kurs og tilføje fire point til de nuværende fem og føre holdet til spillet om nedrykning i stedet for direkte nedrykning. - Vi vil gøre alt for at blive i 1. division. Men jeg tror også på, at vi vil stå stærkere fremadrettet med de her tilføjelser. Og jeg tror på, at vi kan finde de sidste point, siger han og mener på trods af kun to vundne kampe i denne sæson, at det er realistisk. Og tilspurgt hvorfor klubben så ikke har indført de nye ændringer tidligere, er svaret fra sportschefen: - Det handler om det rigtige tidspunkt at gøre det. Vi har kigget på forskellige scenarier og truffet beslutningen nu, siger Sune Gren.

Også ændringer på længere sigt Udover en trænertilføjelse og en mulig spillererstatning har klubben også besluttet sig for ændringer på længere sigt. HC Odense vil have udvidet ejerkredsen, have flere sponsorer og derved styrke økonomien. Noget, klubben vil opnå ved at trække på netværket, fortæller sportschefen. - Vores nuværende sponsorer er engagerede og vil bruge deres netværk til at få flere med. Allerede nu har vi fået et par nye ind, siger han og erkender, at det er en svær opgave. HC Odense spiller igen lørdag 12. januar hjemme mod Team Sydhavsøerne. Og når foråret er omme, er det afgjort, om holdet stadig er i 1. division.