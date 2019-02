HC Odense bevarer håbet efter gys

For alle vidste, at alt andet end en sejr ville gøre Odense HC's drøm om overlevelse i den første sæson efter oprykningen til nærmest umulig mission.

Men Frederikshavn kom tilbage med fire mål i streg, og fra det øjeblik blev det en skramlet og tæt affære, hvor HC Odense dog skal roses for hele tiden at bevare sejrstroen, selv om Frederikshavn igen tog føringen med et par mål. Nu var det hjemmeholdets tur til at score flere mål i rap, og publikum hjalp holdet det sidste giftige stykke med imponerende opbakning.

Werenbergs skud

Midt i glæden over sejren kunne det dog igen konstateres, at HC Odense må slide sig til de fleste scoringer. Der mangler de nemme og billige mål fra distancen, selv om Chistoffer Werenberg fik skabt respekt med det stærke håndled. Men Werenberg skal spilles præcist op og har brug for aflastning. Heldigvis fik holdet med hurtige pasninger spillet fløjene godt op, så Frederikshavn blev tvunget til at give plads andre steder.

Men samlet var det kollektivet og det brændende ønske om at vinde, der blev afgørende, og de elementer skal oprykkeren tage med resten af sæson, nu hvor afstanden op til Skæring - ligger lige over den direkte nedrykningsstreg - er nede på tre point.

Køge med to point er solgt, og så følger Odense HC med otte og Randers med 10 point - under stregen. Derefter følger Skæring med 11 og Stoholm med 12 på de to pladser, der udløser kvalifikationskampe.

Det er i træningslokalet, at sæsonmålet skal opfyldes, for de vil så gerne de spillere, der godt ved, at hele projektet vil få grumme ridser, hvis man skal ned at vende en tur i 2. division. Evnen og lysten til at svede for samme sag er til stede.

Udekampen på fredag hos sjetteplacerede Ajax er en mere gratis omgang, men det er som bekendt ikke forbudt at overraske, før kampene mod de øvrige hold i HC Odenses region melder sig.