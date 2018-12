HC Odense ædt af aggressive Odder

Mike Paulsen med det gode håndled, Matias Damgaard og Rasmus Larsen kom alt for let til målene, og alene på farten i kontraspillet kunne man se selvtilliden og sejrstroen i østjyderne.

HC Odense-trænerstaben har et tæt kendskab til Odders styrker, men det lykkedes aldrig at få bremset den resolut bagkæde, der skød både varieret og med snertende aftræk.

Det tog HC Odense små otte minutter at få scoret det første mål, og holdet kom sig aldrig over jydernes stærke start.

Vildskaben var væk

I det nylige lokalopgør mod Otterup i Odense Idrætshal og i forrige weekends giftige udekamp i Fredericia havde HC Odense optrådt med langt mere vildskab, og man må give spillerne, at de trods alt blev ved med at jagte gæsternes føring denne søndag i Dalumhallerne, som dog i langt højre grad skal være en bastion for de orangeblusede, hvis den brændende ambition om at få en ny billet til 1. division skal lykkes.

Der var især i 2. halvleg fine scoringer fra Andreas Banggaards hånd, når han knækkede i kroppen i et spændstigt hopskud. HC Odense havde ved 17-21 midt i halvlegen stadig en habil chance, men det var skidt, at lange Frederik Dinsen ved en total friløber skød blindt på Odder-keeperen.

Christoffer Werenberg gav nogle prøver på spændstigheden, når venstrehånden fløj ind fra backpladsen. Men generelt får HC Odense alt for få billige mål på simple skud og må slide sig til det meste. Og til sidst manglede overblikket i selv de mest oplagte tilbud fra stregen.

Det er nemmere sagt end gjort at få tiltrukket en skarp hugger efter jul. HC Odense-ledelsen arbejder ihærdigt på at opstøve pengetræet i Fruens Bøge og nærmeste matrikler, men spilleren skal først findes i den hårde konkurrence under det øverste dusin klubber.

Odder var et godt hold, men ikke bedre, end at østjyderne kunne være generet langt mere.

Det ligner, at der kun er den hårde vej at gå for HC Odense-spillerne med de mange stærke evner og intentioner: Masser af sved i træningslokalet - før, under og efter jul.