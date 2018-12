HC ODENSE: Det var en helt anden kop te

HÅNDBOLD: HC Odenses mænd havde næppe inderst inde forventet at få noget med hjem fra den frygtede hal i Tønder, der da også vandt 30-27 efter fynsk føring i 1. divisionskampen med 15-14 ved pausen.

- Men vi havde haft samtaler i ugens løb om, at vi skulle komme med et helt andet udtryk, parathed og kynisme i forhold til vores kamp mod Odder for nylig. Her var vi slet ikke oppe i gear, men i Tønder viste vi virkelig en stærk præstation og tilstedeværelse. Vi spillede en meget flot første halvleg, sagde HC Odenses træner Martin Hjortshøj efter nederlaget til Torben Sørensens tophold.

- Vi havde i første halvleg held med at veksle med at spille 6 mod 6 og 7 mod 6, men efter pausen fik vi sværere ved at lave mål, og de fik lov at løbe lidt kontra mod os, og det var ikke lykkedes for Tønder før pausen. Men det blev afgørende, at vi gik lidt kolde og ikke kunne stå distancen, selv om vi fortsatte med at veksle i vores angrebsstrategi. Men vi fulgte med og der var ingen, der gav op til sidst, og vi viste virkelig karakter, konkluderede Martin Hjortshøj.

Kampen tippede til hjemmeholdets fordel efter 38 minutter. Fynboerne førte 19-18, men så strøg Tønder foran 22-19. Odense-stregen Mathias Pilgaard fik reduceret til 29-27 med et minut og 13 sekunder tilbage, men Tønder lukkede kampen med endnu et mål.

Lørdag eftermiddag kl. 14.00 møder HC Odense hjemme i Dalum-hallen endnu et tophold i Skive.

- På papiret en stor mundfuld, men kan vi vise samme parathed og udtryk som i Tønder, så er der gode muligheder, mener træneren om den sidste kamp før juleferien, som Odense må tilbringe under nedrykningsstregen sammen med Stoholm og Køge.

Men Odenses trup er blevet decimeret til 15 spillere. Målmand Mathias Mosel har fået en bold i hovedet og skal holde pause, og Magnus Nowak er vredet om på foden i en andetholds-kamp.

Playmaker Mark Aamann Madsen blev HC Odenses topscorer med 7 (2) efterfulgt af Mikkel Søby med 4 (1) og Morten Kirkeby Nielsen med 3 mål.