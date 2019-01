Gudme-jubel efter langfart

Håndbold: Gudme fortsatte de gode takter fra forrige weekend, hvor sydfynboerne sejrede hjemme over AGF.

Denne gang hentede Gudme en vital sejr ude over Vendsyssel med cifrene 24-20, og dermed snuser holdet så småt til en lun midterplacering i 1. division.

Træner Thomas Brandt Nyegaard sagde:

- Vi overmatchede dem fuldstændig i det første kvarter hvor vi dækkede stærkt op og spillede virkelig koncentreret.

- Men så spænder vi ben for os selv med sjasket spil, og vi får nogle dumme udvisninger, og det betyder, at Vendsyssel ender med at gå til pausen med en føring på et enkelt mål. Vi var frustrerede i trænergruppen over den udvikling oven på så stærk en start, og vi var meget spændte på 2. halvleg, sagde Gudme-træneren.

- Heldigvis fandt vi igen det koncentrerede spil frem og etablerede efterhånden en føring på konstant to-tre mål, og det endte med en sikker sejr. Så nu har vi noget at glæde os over på den fire timer lange bustur hjem, sagde Gudme-træneren.

Camilla Pytlick blev topscorer for Gudme med 11 mål - heraf nogle på straffekast.