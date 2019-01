Gudme i vitalt søndagsbrag

Håndbold: Som en ekstra ret midt i det mandlige VM-hurlumhej står Gudmes kvinder søndag klokken 15.00 for en spændende servering, når AGF gæster det sydøstfynske.

AGF ser i den grad frem til kampen, fortæller spilleren Sara Hoffman på klubbens hjemmeside:

- I tirsdags var vi et smut i Nørre Snede for at spille pokalkamp. Det blev til en fin sejr, hvor vi fik sparet en masse spillere. For på søndag skal vi endnu engang i kamp - og vi glæder os!

- Der er lagt op til en brag af en kamp, og vi er mere end klar til at revanchere os efter vores ærgerlige nederlag til Vendsyssel i sidste weekend. Selv om vores trup er blevet smallere, så vil troen på egne evner, effektivitet og fokus forhåbentlig give os de sidste procenter, der skal sikre os et godt resultat på en svær udebane.

- Vi har brug for at hive en sejr hjem, hvis vi skal skabe yderligere luft fra holdene i bunden, som så småt er ved at positionere sig. Gudme er et hold, der på papiret burde ligge bedre, end hvad de har præsteret, da jeg synes, at holdet har langt flere strenge at spille på. De har været præget af skader og klubskifter, og der er derfor ingen tvivl om, at Gudme vil gøre alt for to point - ligesom vi også vil, siger Sara Hoffman til AGF-siden.

Kampen har voldsom betydning, idet Gudme ligger tredjesidst - og dermed lige netop til direkte nedrykning - men der er kun fire point op til AGF på sjettepladsen. Nummer fjerdesidst får chancen for at holde sig i rækken via kvalifikationskampe.

Det lykkedes lørdag ikke at få de sidste nyheder om skader og rokader fra Gudme-lejren, men der plejer at være rigeligt med talentmasse på de kanter til at mønstre et slagkraftigt hold søndag på Stærkærvej.