HÅNDBOLD: Tønder startede med at vinde de første ni kampe i 1. division, men har så pludselig tabt til Sydhavsøerne og HØJ. Det kan give HC Odense et håb, inden de to klubber mødes søndag eftermiddag i Tønder.

Mod Syvhavsøerne fik playmaker Lasse Hamann-Boeriths med de gode gener og Rolf Ravn rødt kort undervejs, mens Tønders forsvar faldt sammen i HØJ, fordi målmanden stod sløjt.

- Jeg tror nu, at Tønders træner Torben Sørensen hele tiden har været ydmyg omkring sit hold og vidst, at Tønder har haft held til at vinde de tætte kampe, siger HC Odenses sportschef Sune Gren, der godt kan forstå Tønder-trænerens karakteristik af Odense-drengene:

- HC Odense er ofte med i kampen i 45-50 minutter, og plejer at spille virkelig stærkt. Vi skal ind og jagte de eventuelle udfald, der måske kan gøre forskellen. De har et godt setup, og det skal vi være opmærksomme på, lyder dommen fra Torben Sørensen.

- Efter kampene mod Skive og Tønder vil vi måske have fire point op til stregen med nedrykningskampe, men på den anden side af jul vil vi vinde flere af de tætte kampe end nu, for der vil være mange små ting, der kan vende det. Det har jeg også sagt til bestyrelsen. Vi har ikke folk med erfaring fra 1. division og ligaen. Derfor tager vi ofte de forkerte beslutninger i slutfasen og det vil vi have lært af efter ferien, siger Sune Gren om det faktum, at syv af Odenses HC's otte nederlag har været med fire mål eller mindre.

For nylig tabte HC Odense med otte mod Fredericia og mod Odder var det en bet at komme bagud med 6-0 i egen hal.