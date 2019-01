Efter nederlag i generalprøve: - Ingen grund til panik

Odense: - Jeg er ikke så bekymret. Man ser det tit i de sidste kampe inden en slutrunde. Alle passer på, og efter den store sejr i torsdags må vi nok indrømme, at vi undervurderede ungarerne, sagde den danske forsvarsgeneral René Toft Hansen efter søndagens nederlag i sidste generalprøve inden VM begynder på torsdag.

- Vi kom skidt i gang, og ungarerne var opsat på at revanchere sig fra nederlaget i torsdags. Det var en engangsforestilling, lovede René Toft Hansen.

- Alle klager over småskader lige nu. Ungarerne havde sikkert også ondt efter kampen i torsdags. Det betyder ikke noget. Vi har alle sammen skrammer midt i en hård sæson, men når adrenalinen pumper, er vi klar.

- Nu gælder det Chile. De har tre brødre, der gør det godt. Ungarn har mødt dem, og mine venner siger, at vi ikke skal frygte dem. De vandt med to mål over Finland, men der er ingen pardon. Det er en kamp, vi skal vinde. Vi skal bare spille ligesom i torsdags, sagde René Toft Hansen.

Rasmus Lauge fik et slag på et ribben i kampens start.

- Det gør ondt lige nu, men om et par dage er jeg klar, forsikrede Flensburg-spilleren.

Johan Hansen fra BSV var i strålende humør trods nederlaget.

- Jeg har lige fået at vide, at jeg skal blive i VM-lejren et par dage mere. Jeg nyder hvert øjeblik, og jeg fik godt fat på Roland Mikler i det ungarske mål med fire mål. For to år siden mødte vi Veszprem i Champions League. Dengang gik det ikke så godt som i dag, sagde Johan Hansen.