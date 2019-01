Håndbold: Det kan næppe skjules meget længere, men DHG's kvinder er for alvor i fare for at komme i kvalifikationskampe om en plads i Ligaen.

Det budskab skal naturligvis tages med lidt sund humor, for DHG-spillerne elsker naturligvis som alle andre hold at vinde, men omvendt har ledelsen ikke en decideret målsætning om at rykke op, fordi hverken økonomi eller organisation er på nuværende tidspunkt til at spille på højeste niveau.

- Bjerringbro lå nummer fire og vi nummer tre inden kampen, så det var en stærk sejr. Vi leverede en fantastisk præstation, for Bjerringbro har ikke tabt på hjemmebane i lang tid og er et rutineret og velspillende hold, sagde træner Bo Milton Andersen efter kampen i Grundfos-byen.

- Bjerringbro er godt sammenspillet og prøvede med både syv-mod-seks og med helbane-pres til sidst, men vi holdt stand.

DHG førte en overgang med 18-14 i 2. halvleg, men Bjerringbro scorede seks mål i træk.

- Men vi fik det vendt igen, og resten af kampen førte vi med ét-to mål, inden vi til sidst fik et hul på tre mål, sagde DHG-træneren.

Simone Dupont, Caroline Nielsen og Frida Damgaard scorede hver fire gange for DHG.