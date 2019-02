DHG er så fast en Borg

HÅNDBOLD : DHG stormer stadig fremad og er i høj grad med i feltet, der til sidst skal afgøre oprykningen til ligaen i kvalifikationskampe.

Hvis DHG's spilstyrer Caroline Toft Nielsen havde haft en normal dag på kontoret, så havde fynboerne allerede i begyndelsen af anden halvleg afgjort kampen mod AGF-pigerne. I stedet virkede hun stresset og brændte nogle alvorlige helt frie kontrachancer på keeper Marie Aas, som til sidst i kampen måtte en tur ud for at få næsen tørret efte en Maria Borg-bold lige i ansigtet.

I sidste ende var det Frida Maag Damgaards beslutsomhed og styrke, der sikrede DHG en sejr på 29-27 og samtidig trådte den unge keeper Iben Hesseldal Hansen i karakter, da det brændte på mod slutningen i en kamp, hvor hjemmeholdet aldrig følte sig helt tryg.

Da Caroline Toft Nielsen fik to minutter udenfor med syv minutter igen og stillingen 26-24 anede man uråd, men Frida Maag Damgaard tog ansvaret på sig med et par konsekvente gennembrud.

Til allersidst var der fred og ingen fare, men træner Bo Milton Andersen havde set bedre kampe af sine piger.

- Jeg var lidt tosset i dag, fordi vi ikke får lukket kampen langt tidligere. Det var helt unødvendigt at blive ved med at lukke dem ind, for i forsvaret havde vi kontrol over dem, selv om de spillede meget lange angreb. Vi brænder alt for mange helt åbne chancer, og det var frusterende at se på, tilføjede DHG-træneren.