Alle bød ind: Odense HCs bredde slog Silkeborg

Komme forbi Stine kunne Wester godt selv, da Stine Bonde lige netop ikke nåede ind fra bænken efter den bold, Wester havde kastet. Desværre for den 25-årige hollænder stod trekantssammenføjningen dog i vejen for et målvogtermål.

De lange udkast, der er et af hendes kendetegn, fik tilskuerene flere muligheder for at se i. Flere gange ramte hun medspillere, der dog ikke altid kunne komme forbi Stine Bonde.

Derfra begyndte det at rulle for Odense HC. De tekniske fejl blev aldrig siet helt ud af fynboernes spil, men samtidig med at flere fejl sneg sig ind på Silkeborg-Voel mandskabet, begyndte det at gå i den rigtige retning.

Starten af kampen fortsatte dog med at foregå på Silkeborg-Voels præmisser. Efter små ti minutter blev ondt gjort værre, da Mette Tranborg måtte ud og sidde i to minutter. Men Tess Wester var klar i målet med en hjælpende hånd samtidig med at forsvaret begyndte at finde deres normale form frem.

Silkeborg-Voels Helene Kindberg startede ud med to mål på hendes første to chancer, og sammen med en enkelt fra Silkeborg-Voel topscorer, Sofie Bæk Andersen, gav det jyderne en tre-måls føring.

Odense HC startede ellers ud med at kaste en bold væk, brænde en fri chance fra Mie Højlund og så kaste endnu en bold ud af banen. Men kampens begyndelse blev ikke en indikator for resten af dens forløb.

Bredden slog til.

Sofie Bæk Andersens målgennemsnit per kamp har lagt på lige under seks igennem sæsonen, og efter første halvleg havde hun scoret fire. Om det var snittet, der motiverede hende til at sætte nogle flere ind, er der nok ingen, der kan svare på, men i hvert fald valgte Sofie Bæk at begynde anden halvleg med at score tre mål på tre skud. Det kunne have endt med endnu flere, hvis hun havde scoret på mere end et af tre straffekast.

Det syvende mål endte også med at blive det sidste for en af ligaens mest målfarlige spillere i denne kamp. Som flere af Silkeborgs bagspillere var det småt med tid på bænken, og det virkede til at sætte sine spor, efterhånden som kampen nærmede sig det sidste kvarter. Sofie Bæk og Helene Kindberg havde båret meget af Silkeborgs angreb, og efterhånden som Odense HC skiftede ud, løb de fra de grønblusede.

Iær tre spillere fra Odense HC satte tempoet. Mette Tranborg fortsatte fra de to mål, hun scorede i første halvleg med tre ekstra. Mie Højlund satte tempoet helt i vejret og konverterede flere gennembrud til mål, og Ingvild Bakkerud viste flere eksempler på hendes styrker med fire mål i løbet af halvlegen.

Derfor endte der aldrig med at blive spænding om resultatet, og Odense HC tog sejr nummer 21 af 21 mulige i ligaen med sig tilbage til Fyn.