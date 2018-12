32-21 til Otterup HK: Fynboerne kørte Køge over med stærkt målmands- og kontraspil

- Det er rigtig flot. Det var lige det, vi ønskede. Vi er overordnet set rigtig tilfredse. Frederik Schou Hansen i målet stod rigtig flot. Han begynder at have det niveau, vi har forudset.

Det var naturligvis også en glad træner, der efter kampen med et smil på læben konkluderede, at det blandt andet var netop det, der havde sikret holdet sejren og sagde:

Allerede i 1. halvleg så sejren så godt som sikker ud for det fynske hjemmehold i blåt og gult, selvom det var Køge, der først kom på måltavlen. Men som forudset af holdets cheftræner, Daniel Nielsen inden lørdagens kamp, var det et stærkt målmands- og kontraspil, der sikrede holdet sejren.

1. division, herrer Kampens gang : 1-3, 3-4, 5-5, 9-6, 12-7, (13-9), 14-9, 17-9, 20-9, 21-12, 26-14, 28-16, 32-21. Mål Otterup HK: Magnus Frisk Jensen 6, Mathias Hedegaard 4, Kristoffer Vestergaard 4, Mads Kildelund 4, Mats Gordon Krog 3, Anders Poulsen 3, Frederik Hillebrand Nielsen 2, Jesper Overgaard Poulsen 2, Thomas Poulsen 1, Mathias Jensen 1, Casper Juul Larsen 1, Andreas Thomsen 1, Køge: Mikkel Bech 4, Jakob Rasmussen 4, Mads Vejby Hansen 3, Mikkel Leth 2, Brian Ankersen 2, Mathias Brandt 2, Bastian Skytte 1, Nikolaj Kopranen 1, Angu Kreutzmann 1, Nikolaj Hansen 1. Bedste spillere: Otterup HK: Målmand Frederik Schou Hansen. Køge: Jakob Rasmussen. Udvisninger: Otterup HK: 3. Køge: 6. Dommere: Stefan Schmidt og Per Krabbe (Okay). Tilskuere: 210. Otterup HK's næste kamp: Lørdag 15. december kl. 15.00: HEI Skæring-Otterup HK

Udvisning af målmand og lette mål

Efter pausen kom de fynske mænd ind på banen og fortsatte med at køre over Køge-holdet, der virkede som kollapset. Ti minutter inde i halvlegen havde de sjællandske mænd ikke sat sig på et eneste mål efter pausen.

Og som i første halvleg fortsatte tiden efter pausen med utilfredshed blandt begge hold og tilskuere over flere dommerbeslutninger. Beslutninger, der førte til en to-minutters udvisning af Køge-målmanden og sikrede Otterup HK to lette mål.

Efter 26 minutter inde med stillingen 30-19 til fynboernes favør satte Otterup HK for alvor streg under, hvorfor Køge er et bundhold og Otterup HK et hold, der er i top ti. Et resultat, der særligt var domineret af topscoreren Magnus Frisk Jensen.

Fra træneren lyder vurderingen, at holdet havde mere at byde på.

- Jeg har i hvert fald otte spillere, der ikke er trætte, så vi kunne sagtens have løbet mere og måske kommet mere i front, sagde Daniel Nielsen.

Med sejren i bagagen befinder Otterup HK sig nu på 1. divisions ottendeplads med 13 point.