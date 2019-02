Udlejer: - Jeg er ved at finde ud af, hvem der skal betale for istandsættelsen

Flemming Skov ejer huset i Hvidtfeltsgade 11. Han forklarer, at skimmelsvampene er kommet efter at familien Khafaji har boet i huset, og at han venter med at udbetale familiens depositum til han ved, hvem der skal betale for istandsættelsen af huset.

Marstal: Flemming Skov købte huset på Hvidtfeltsgade for fem-seks år siden, og han fortæller, at der aldrig har været problemer med skimmel i huset.

Din tidligere lejer Finn Hein fortæller ellers, at han har klaget over skimmel i huset, og at du har sagt til ham, at han bare skulle male det over, når han flyttede.

- Nej, nej, det passer simpelthen ikke. Man skal ikke male hen over noget sort. Der har ikke været problemer med skimmel i huset, før at familien flyttede ind. Da jeg købte huset, var det nyrenoveret med nyt køkken og nye vinduer. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, det kunne blive så slemt.

At hvad kunne blive så slemt?

- At der kunne komme så meget skimmel i huset. Da jeg lejede huset ud, troede jeg, at der kun skulle bo en person i huset. Men så blev han familiesammenført, og der kom pludselig til at bo seks mennesker i huset, og når de ikke lufter ordentligt ud, så opstår der altså skimmel. Det er et kendt fænomen, som jeg hører om gang på gang i udlejerforeningen i Svendborg. Jeg har heller ikke haft kendskab til problemet, får familien har ikke rendt mig på dørene.

Wael Khafaji fortæller ellers, at han kontakter dig efter et år i huset og klager over sorte vægge?

- Ja, og der siger jeg til ham, at han skal sørge for at lufte godt ud. Siden da får jeg ingen henvender fra ham om problemet.

I besigtigelsesrapporten fra Søren Garde Rådgivning A/S står der, at skimmelsvampene er kommet på grund af opstigende grundfugt i ydermurene. Hvordan kan du så sige, at skimmelsvampen er opstået på grund af dårlig udluftning?

- Jeg kan ingen kommentarer til den rapport. Jeg har ansat en ekspert til at se på sagen. Men jeg kan sige, at jeg har været udsat for det en gang tidligere. Der sagde jeg til lejeren, at han skulle sørge for at lufte ud ordentligt ud og bruge emhætten, når han lavede mad, og så forsvandt problemet.

Dit hus er blevet kondemneret af kommunen. Tænker du ikke, at der må være noget galt med huset?

- Jeg blev noget overrasket over det, for det har jeg aldrig oplevet før. Nu har jeg ansat en ekspert til at se på sagen, for jeg skal have ophævet kondemneringen.

Wael Khafaji forstår ikke, hvorfor han ikke kan få sit depositum tilbage. Hvorfor udbetaler du det ikke?

- Som sagt har jeg ansat en ekspert til at kigge på sagen. Han er i gang med at finde ud af, hvem der skal betale for istandsættelsen af huset. Om det er mig alene, eller om lejer skal være en del af det. Hvis det viser sig, at det er mig, der skal betale for istandsættelsen, så får han selvfølgelig sit indskud tilbage. Jeg løber ikke med folks indskud.

Hvornår ved du, om Wael Khafaji kan få sine penge tilbage?

- Lige så snart jeg ved, hvem der skal betale for istandsættelsen, så giver jeg besked til lejer. Og hvis det viser sig, at han skal have sine penge tilbage, så får ham dem selvfølgelig tilbage. Men det tager altid tid at gøre sådan et regnskab op.