Tom for idéer? Få inspiration til gaven til de mindste her

Hvad skal man lige købe til ungerne, børnebørnene eller nevøen og niecen? Vi har bedt Top-Toy, der står bag Fætter BR samt Toys'R'Us, komme med bud på årets julehit hos de små og større børn.

I år spår direktør for legetøjskæden Fætter BR, Christian Schmidt, at forskellige former for interaktivt legetøj for alvor kommer til at vinde frem under danskernes juletræer.

- Legetøj, som kan interagere med barnet, eksempelvis ved at tale eller udvikle sig i leg med barnet, har været en stor trend de seneste 20 år. Men lige nu går det rigtig hurtigt med udviklingen af legetøjet. Det bliver mere avanceret, og det har fanget børnenes interesse. Eksempler på det er Luvabella-dukken og Hatchibabies, som er for de lidt yngre børn, siger Christian Schmidt, som er direktør for BR.

Selv om teknologien finder ind i legetøjet, sælger kæden stadig mange klassikere. Eksempelvis de små køkkener, hvor børnene kan efterligne forældrene. Men også her er der sket en udvikling:

- I årevis har børn leget voksne i legehuse eller bag disken i deres egne små købmandsbutikker. I år forventer vi især stor interesse for forskellige typer af legetøjskøkkener, hvor børnene kan kopiere deres forældres færden i køkkenet, siger Christian Schmidt.

Spire aktivitetsstativ .

Spire sommerhuskøkken .

Spire aktivitetskøkken .

My Room kanin-LED-lampe .

Luvabella dukke .

Hatchibabies .

Gravitrax Starter Set .

Laser X .