To kvinder anholdt: Sparkede betjent og forsøgte at nikke skalle

Husspektakel i Svendborg endte med, at to kvinder og en mand blev anholdt.

Natten til søndag klokken 00.59 sendte Fyns Politi en patruljevogn til Vestegade i Svendborg, hvorfra der var kommet en anmeldelse om husspektakel.

Da politiet kom frem, var de involverede parter - en 33-årig mand og to kvinder på henholdsvis 30 og 40 år - så agressive og udadreagerende, at der blev tilkaldt assistance. Episoden endte med, at alle tre blev anholdt og taget med på politigården i Odense.

Anholdelsen forløb dog langt fra fredeligt. En betjent fik et spark over skinnebenet, og de to kvinder forsøgte også at nikke skaller, oplyser Ehm Christensen, vagtchef hos Fyns Politi.

Den 35-årige mand blev sigtet for gadeuorden og efterfølgende løsladt. De to kvinder, der er fra henholdsvis Søndersø og Svendborg, er tidlig søndag morgen fortsat i politiets varetægt og vil blive sigtet for vold mod tjenestemand.