Svendborg: Fire mennesker måtte ifølge Fyns Politi en tur omkring OUH til et tjek, efter at to biler tidligt på natten stødte sammen i Svendborg. Uheldet skete i krydset ved Skovvej og Johannes Jørgensensvej.

- Her forsøgte den en bil at foretage et venstresving, og så rammer den frontalt ind i den modkørende, siger Steen Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi.

I den ene bil sad der fire personer, mens der i den anden befandt sig fem personer. Ifølge vagtchefen slap de dog uden alvorlige skader.

Uheldet fandt sted en times tid efter midnat.