Stormvejr: Flere sydfynske færger aflyser afgange

Stormen Alfrida driller tirsdag færgetrafikken flere steder i det sydfynske.

Ærøfærgerne har tirsdag aflyst to morgenafgange fra Ærø til Svendborg og to til Ærø fra Svendborg. Vejret påvirker også flere afgange op ad dagen, hvor færgerne klokken 10.35 og og 13.35 fra Ærø mod Svendborg er aflyst sammen med 12.05- og 15.05-færgen den modsatte vej. To morgenafgange mellem Søby og Fynshav måtte også aflyses tirsdag samt 14.20-færgen fra Fynshav til Søby.

Se mere om aflysningerne på Ærøfærgernes hjemmeside.

Langelandslinjen har også måttet aflyse flere afgange tirsdag morgen. Både 9.15- og 10.15-afgangene i begge retninger mellem Spodsbjerg og Tårs har været aflyst. Kommunikationschef hos Langelandslinjen Jesper Maack fortæller, at kaptajnerne regner med at genoptage sejladsen fra klokken 11.15, men at det godt kan skride, så færgerne først sejler klokken 13.15.

Værre står det til med Alslinjen, der på sin hjemmeside skriver, at alle dagens afgange foreløbig er aflyst på grund af højvande.

Det samme er årsagen til, at færgen Højestene heller ikke sejler i onsdag. Højvandet gør, at broklappen, når den bliver klappet ned, bliver for stejl til, at køretøjer kan komme af og på færgen. Højestene, der betjener Skarø og Drejø, regner dog med at kunne sejle igen på den sidste afgang 17.30 fra Svendborg.