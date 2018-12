Syltede, søde frugter

Syltet frugt er en velsmagemde måde at forlænge levetiden på sæsonens frugter på. Her bruger vi pærer, som er dekorative i glasset. Det også en fin værtindegave, der ser smuk ud på køkkenhylden, indtil den tages i brug. Brug pærerne som et frisk indslag ovenpå grød, havregryn eller yoghurt - eller server dem som en nem dessert med flødeskum.

Ingredienser:

6-10 pærer afhængigt af hvor stort dit glas er.

Saften af en citron.

10 kopper vand.

1,5 kop sukker.

Sådan gør du:

Vask pærerne i rindende vand og skræl dem.

Skær pærerne i halve og fjern kernehuset. Skær pærerne i mindre stykker på langs.

Bland citronsaft med lidt vand i en skål og læg pærestykkerne i for at undgå, at de bliver brune.

Bland sukker og 10 kopper vand sammen i en stor gryde.

Bring siruppen i kog og tilsæt pærerne. Lad det hele koge i fem minutter.

Hæld pærerne på glas og lad en cm være fri op til låget.

Giver du glasset i gave, så send modtageren en kærlig hilsen på en etiket.