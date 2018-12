Pas på stråtagene til nytår: Her må du ikke fyre raketterne af

Der er regler for, hvor langt man skal være fra stråtækte huse, når man fyrer fyrværkeri af.

Raketter må ikke skydes af inden for 200 meter af et stråtag, og inden for 100 meter gælder forbuddet alt fyrværkeri. Den nationale landinspektørforening LIFA har lavet et kort, hvor du kan se, i hvilke områder, der er stråtækte huse, og hvor du dermed ikke må skyde af.

Følg linket her og tryk på "lag" øverst i højre hjørne. Tryk derefter på "Lifa", så "temakort" og til sidst på "sikkerhedszone for fyrværkeri", så får du kortet frem.