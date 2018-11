Mor og treårig var i harmonikasammenstød: Nu har hun kunnet takke dem, der kom til undsætning

Efter Nete Bolander og hendes treårige søn torsdag var involveret i et trafikuheld, har hun efterlyst en hjælpsom mand og kvinde, der kom sønnen til undsætning. Nu har hun fundet dem, hun gerne ville takke.

Men Nete Bolander, der er fra Løgeskov ved Stenstrup, fik aldrig lejlighed til at takke manden, der trøstede den treårige. Også en kvinde kom til i nødens stund.

Han var en handlingens mand og kom Nete Bolanders treårige søn Nicolai til undsætning, da hun og sønnen var involveret i et harmonikassammenstød på Assensvej nær Ringe i torsdags.

Efter over 100 delinger af hendes Facebook-opslag og hjælp fra Fyns Amts Avis, har Nete nu fundet frem til den snarrådige mand og kvinden. Eller rettere: Manden har fundet frem til hende.

Nete Bolander benytter samtidig lejligheden til at takke alle, der har hjulpet hende i jagten på den tililende mand.

Bilen, hun og sønnen sad i, blev påkørt bagfra og røg op i den forankørende bil. Hun have så stærke smerter, at hun ikke kunne bevæge sig og tage sig af den treårige, som slap uskadt fra sammenstødet, men græd på grund af chokket.

Og det var her, den fremmede trådte til:

- Han åbnede bildøren og så, at Nicolai græd. Han tog Nicolai ud og talte til ham og krammede ham. Senere var der også en kvinde, der hjalp til, fortalte Nete Bolander.

- Jeg vil gerne finde dem og fortælle, hvor dybt taknemmelig jeg er, og hvor glad jeg er for, at de kom og prøvede at berolige min søn, lød det fra Nete Bolander, der altså nu har kunnet takke de hjælpsomme personer.

Selv endte hun efter uheldet på Svendborg Sygehus, men blev udskrevet senere samme aften.