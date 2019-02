Min Mening: Betaler du (stadig) din skat med glæde?

Selv har jeg langt hen ad vejen haft den opfattelse, at der var kloge mennesker, der indkrævede skatten til gode opgaver, vi er fælles om, som for eksempel folkeskolen, sygehuse, pension og bibliotekerne. Denne opfattelse har nok været den mest fremherskende og har været med til at bevirke, at Danmark har været et samfund med stor konsensus, tillid og respekt for værdier og institutionerne. En af institutionerne er et retfærdigt og velfungerende skattevæsen til at opkræve midlerne.

Den katastrofale beslutning, som Anders Fogh-regeringen må tage ansvaret for, men som skiftende regeringer og skatteministre bør stå til regnskab for, om at omlægge Skat til et ekspeditionskontor for store selskaber til udbetaling, og strikt kontrol af det, der er nemt at køre igennem maskinelt, det vil sige almindelige menneskers løn og formuer, rokker nu for alvor ved vores fælles opfattelse af vores samfund. Faktisk burde alle skatteministre, uden undtagelse, stå skoleret for denne alvorlige økonomiske og moralske misere.

Én ting er, at det er forargeligt og forfærdeligt, at der mangler - jeg ved snart ikke hvor mange - milliarder på grund af manglende kontrol, mandetimer, som er effektiviseret (!) væk, sjusk og en organisering, der har betydet i bedste fald ansvarsforflygtigelse, i værste fald ignorering af facts på trods af bedre viden. Det er et stort problem, når hårde tider italesættes, når vi skal arbejde til langt op i alderen, når der skæres på hjemmepleje og grundlæggende institutioner, når Danmark centraliseres igen og igen for at spare penge.

Den manglende retfærdighed slår yderligere igennem, når mange, mange små restancer heller ikke bliver opkrævet. Hvor man heller ikke har kunnet komme til at betale på grund af et ustyrligt rod, som påpeget af rigsrevisionen senest. Og hvor restancerne må eftergives med tab for os alle som helhed. Så tænker man, at der ikke er retfærdighed og ligebehandling til.

Men efter min mening er det langt mere alvorligt, at den grundlæggende tillid til, at vi lever i et lige og retfærdigt samfund, forsvinder. Når forståelsen for, at vi skal bidrage til et fælles bedste, forsvinder, bliver det meget sværere at få forståelse for en fælles sag. Når vores højeste myndigheder i form af staten og ministrene ikke tager ansvar for så stor en skandale, og vi samtidig skal høre på, hvor stor en ældrebyrde vi bliver, så forsvinder den demokratiske sammenhængskraft.

Hvornår mon der kommer en løsning eller en klar tilkendegivelse af ansvar? Ministrene har ikke ligefrem fået store gyldne håndtryk, men kan se frem til gunstige pensionsforhold og eftervederlag, uanset ansvar eller ej. Der påhviler de styrende i de højeste embeder en særlig moralsk forpligtelse, for ellers føler vi almindelige mennesker heller ikke forpligtelse. Og det er den største fare.