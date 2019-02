M/F Marstal sugede vandet væk under Little Ellen: Turbåd kæntret i Ærøskøbing Havn

Fredag morgen kæntrede turbåden Little Ellen i Ærøskøbing Havn, fordi M/F Marstal sugede vandet væk under hende. Turbåden sejler på el, og den er totalskadet, fortæller bådens ejer.

Ærøskøbing: Fredag meget tidlig morgen kæntrede turbåden Little Ellen, som lå fortøjet i Ærøskøbing Havn.

Little Ellens ejer, Tom Rasmussen, der ejer Ærøskøbing Bageri, blev kontaktet med det samme.

- Jeg blev ringet op af Ærøfærgerne, som fortalte, at Little Ellen var kæntret. Jeg er landkrabbe med stort L, så det kan godt være, at jeg har misforstået noget, men sådan som jeg forstod det, så brugte M/F Marstal bovpropellerne meget hårdt på grund af blæsten, og det gjorde at vandet blev suget væk under Little Ellen og fik den til at tippe rundt, forklarer Tom Rasmussen.

Ulykken skete omkring klokken 5.30, hvor færgen skulle i gang med sin daglige tjans på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg.

- Det er mærkeligt, at det kunne ske, for Ellen lå fortøjet med fire trosser, siger Tom Rasmussen, der dog vælger at se positivt på uheldet.

- Det er da træls, at det kan ske, men jeg vælger at se positivt på det. Det var da godt, at det ikke var færgen, der væltede, og det var også godt, at der ikke kom nogen til skade, siger han.

Little Ellen har lidt svære skader efter uheldet, fortæller ejeren.

- Hele batterisystemet lå under vand, så det er totalskadet, fordi det ikke kan tåle saltvand. Solcelletaget er også ødelagt, konstaterer Tom Rasmussen, der med det samme kontaktede sit forsikringsselskab - Søassurancen Danmark - som kom forbi med det samme for at se på skaderne.

- Vi er så tæt på et totalhavari, som vi kan komme. Men jeg kan love, at Ellen kommer til at sejle igen. Jeg har allerede kontaktet den bådebygger, som byggede den, siger Tom Rasmussen.

Fyns Amts Avis har forsøgt at få en kommentar fra Ærøfærgernes direktør, Keld Møller, men han var ikke til at træffe fredag formiddag.