I andet kapitel af "Kromanns adventskalender" fortæller museumsleder Erik Kromann om to skippere fra Marstal, som deler efternavn, men ikke skæbne.

En nytårsmorgen for 20 år siden finder Erik Kromann en gammel avisartikel, der fortæller historien om et Marstal-skibs forlis på Atlanterhavet. Kaptajnen, med efternavnet Albertsen, reddede sit liv, men sådan går det ikke for alle søfolk.

