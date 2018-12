Året er 1917. Krudtrøgen hænger over slagmarkerne på det europæiske kontinent, og på verdenshavene lurer farerne under overfladen. En flåde af fragtskibe fra Marstal går i havn på Balearerne for at laste salt. Men øerne er ramt af strejke, og en Marstalskipper tager en hovedkulds beslutning.

Klik på billedet herunder for at høre Erik Kromann berette om den venskabelige annektering af Balearerne.