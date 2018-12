Kromann fortæller: Skibsmodellen gemte på en blind passager

Ifølge myten kan man fra tid til anden høre en rumlende larm fra Kalkovnen i Marstal Havn. Det er skibsnissen Rakkemeule, havnens skytshelgen, der græmmer sig, når havnen er i fare.

Marstal Søfartsmuseums leder, Erik Kromann, fortæller her historien om, hvordan Rakkemeule kom til Marstal i begyndelsen af 1800-tallet. Det er en skrøne, der omhandler et usædvanligt forlis, et sagnvæsens frygt for kirken og rigelige mængder Riga-Balsam.