Kan brænde i flere dage: Meterhøje flammer i selvantændt bjerg af flis ved fjernvarmeværk

Lørdag morgen gik der ild i et bjerg af flis uden for Marstal Fjernvarme. Brandvæsenet forventer, at ilden kan tage flere dage at slukke.

Lørdag morgen opstod der brand i et 15 meter højt bjerg af flis lige uden for en af Marstal Fjernvarmes bygninger.

Flisen har ligget udenfor i en 30 meter bred bunke i lang tid og er blevet fugtig af efterårsvejret.

- Når flis bliver fugtigt og ikke bliver vendt, opstår der råd i det. I rådningsprocessen bliver der frigivet varme, og den varme har gjort, at der er gået ild i flisen. Så det er selvantændt, siger Christian Arnold, der er indsatsleder for Beredskab Fyn på Ærø.

Beredskab Fyn fik en melding om branden klokken 7.30 lørdag morgen, da en forbipasserende observerede to meter høje flammer i det 2000 ton tunge flisbjerg.

Siden har der været to brandmænd ude med en brandbil for at holde ilden under kontrol.

- Det er ikke til at sige, hvor lang tid der går, før vi får det slukket. Vi skal nok bruge de næste par dage på det, og så skal Marstal Fjernvarme have flyttet flisen til et andet sted, så det bliver vendt, siger Christian Arnold.