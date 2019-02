Jytte slipper for at male sit badehus: Politikere giver grønt lys til brug af vedligeholdelsesfrit træ

Teknik-, miljø- og havneudvalget har sagt ja til, at badehusene ved Egehovedskoven kan beklædes med vedligeholdelsesfrit træ. Det glæder Jytte Jensen, der nu slipper for at skulle betale en dyr malerregning hvert andet år.

Marstal: Det kan godt betale sig at skrive til politikerne, hvis man er utilfreds med noget.

Det ved Jytte Jensen, efter at hun i november sendte en ansøgning til kommunen om at få lov til at beklæde sit badehus ved Egehovedskoven med vedligeholdelsesfrit træ.

Jytte Jensen brugte omkring 18.000 kroner hvert andet år på at få malet sit badehus, og den dyre regning ville hun gerne undgå. På sit møde i teknik-. miljø- og havneudvalget besluttede politikerne at give grønt lys til brugen af vedligeholdelsesfrit træ på badehuene, og det glæder Jytte Jensen.

- Det er dejligt. I første omgang bliver det jo dyrt at få sat brædderne på, da jeg skal have håndværkere til at klare arbejdet, men på sigt kommer jeg til at spare en masse penge, fordi huset ikke længere skal males, siger hun.

Lennart Mogensen (V), formand for teknik-, miljø- og havneudvalget, fortæller, at beslutningen om at sige ja til vedligeholdelsesfrit træ på badehusene var let at træffe.

- Vi har jo haft sagen på dagsordenen en gang før, og der besluttede vi, at vi ville høre grundejerforeningen, hvad den mente om ideen. Den var positiv, og derfor sagde vi ja til forslaget, fortæller Lennart Mogensen og tilføjer, at flere af havnens toiletbygninger også er beklædt med vedligeholdelsesfrit træ.

Tidligere har Jens Weiss (S) luftet bekymring om, at tendensen med vedligeholdelsesfrit træ kan brede sig til de ikoniske badehuse på Eriks Hale, men den bekymring deler Lennart Mogensen ikke.

- Der står helt klart og tydeligt i den nye lokalplan, at træet på badehusene på Eriks Hale skal være af træ, forklarer han.

Ja'et til vedligeholdelsesfrit træ på badehusene ved Egehovedskoven får den betydning, at der nu skal laves en note til Lokalplan 9-1, der præciserer, at der både kan anvendes træ og vedligeholdelsesfrit træ.