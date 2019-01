Højeste vandstand er målt på Langeland: Vandet er på vej vestover

Sydfyn: 172 centimeter over daglig vande. Så meget er vandstanden steget ved Bagenkop på Sydlangeland, og det er den højest målte vandstand i forbindelse med stormen Alfrida.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI, Klaus Hansen.

- Det er ved at have noget max dernede, og nu er vandet på vej vestover. Vi forventer, at vandstanden ved Faaborg og Assens vil stige et par timer endnu, siger han, og oplyser, at Sydlangeland dermed har oplevet mere end en 20-årshændelse.

Klaus Hansen fortæller klokken 15 onsdag, at der er målt vandstande på 158 centimeter over daglig vande i Faaborg og 148 centimeter i Svendborg. I Svendborg er vandstanden toppet, fortæller Klaus Hansen.