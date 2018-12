En storstilet politiaktion, der startede på Vestfyn, har den seneste uge bragt blå blink til de sydfynske afkørsler. Aktionen er et led i indsatsen mod bølgen af indbrud.

Det er den aktion, der siden mandag har været rykket til Sydfyn, fortæller Finn Wegner, der er chef for den særlige indbrudsgruppe ved Fyns Politi, der står bag den aktuelle indsats.

Det skyldes, at Fyns Politi har iværksat en storstilet aktion som en indsats mod de mange indbrud, der i december har hærget hele Fyn. Aktionen har haft særligt fokus på motorvejenes til- og frakørsler, hvor politiet har været massivt til stede og i nogle tilfælde også fået assistance af Hjemmeværnet til at standse trafikanter.

Sydfyn: Måske har du i løbet af ugen lagt mærke til, at der har holdt politibiler med blå blink ved afkørslerne langs Svendborgmotorvejen, blandt andet ved Svendborg Syd-afkørslen.

- Indsatsen har virket

Fyns Politi holder stadig kortene tæt til kroppen, hvad angår aktionens detaljer. I sidste uge fortalte vicepolitiinspektør Jesper Pedersen til fyens.dk, at han ikke ville gå i detaljer med aktionen for ikke at give tyvene oplysninger, de kan udnytte.

Ifølge Finn Wegner har indsatsen indtil videre haft en forebyggende effekt.

- Jeg har ingen videnskabelig evidens, men jeg kan udtale mig om, hvad min fornemmelse er. Og min fornemmelse er, at det har virket. Der har været et klart fald i antallet af indbrud på Sydfyn, efter vi har iværksat indsatsen, siger han og fortsætter:

- Ikke at vi har fanget nogen, men vi har givet tyvene et klart signal om, at vi er til stede, siger Finn Wegner.