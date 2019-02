Jeps, den er købt. Svendborg skal have sit seminarium retur. Skårup Seminarium lukkede for godt syv år siden, og det var en smertelig oplevelse. Bare spørg byrådsmedlem i Svendborg Kommune Søren Kongegaard (S), der som studerende var med til at kæmpe med næb og kløer mod lukningen.

Missionen lykkedes som bekendt ikke, men nu foreslår Kongegaards partikollega Trine Bramsen, at der igen skal uddannes lærere på Sydfyn. Det vil da være fremragende. En sand fryd for Sydfyn. Det vil være godt for området, for uddannelsesmulighederne, for skolerne og for skoleeleverne, hvis det igen bliver muligt at rekruttere dygtige nyuddannede lærere til de ledige stillinger, der fra tid til anden viser sig på skolerne.

Og statsministerpartiet har ikke fluks skudt ideen ned. Slet ikke. Der er blevet stillet relevante spørgsmål, men ellers synes Venstre, at være åben for forslaget. Er begge partier med på den idé, så er der jo ikke langt til, at der kan skabes et flertal. Det skal naturligvis indgå i en stor plan om, ja, udflytning. Denne gang er det uddannelsesinstitutioner. Og det vil helt klart styrke et område som Sydfyn, hvis der igen kan opbygges en læreruddannelse. Tanken er forjættende, og Trine Bramsens stjerne stige betragteligt på hendes fødeegn, hvis planen faktisk realiseres.

Før armene når helt op over hovedet, er der dog en enkelt ting eller to, det er nødvendigt at være opmærksom på. Der skal naturligvis ikke tages noget fra Bramsens forslag, men der mangler at blive taget nogle lange skridt, inden det kan blive til virkelighed. Et af dem rummer spørgsmålet om økonomi. Planen om udflytningen af uddannelsespladser er endnu ikke finansieret, og trods den fine tanke om seminariets genopståen, skal der også lige laves en vurdering og beregning af den økonomiske side af sagen. Det skal jo hænge sammen, og kvaliteten skal også have et tilstrækkeligt højt niveau. Ellers kan det gå hen at blive noget gedigent møg.

Og så er der lige den del, der handler om valget. Venstres ordfører på området Anni Matthiesen anfører, at Socialdemokratiet er i entydigt valgkampsgear, og det kan være forklaringen på forslaget, og hun kan have en ganske valid pointe. Nu har ingen af partierne noget at lade de andre høre, når det gælder valgkamp. Den buldrer uofficielt derudaf på alle cylindre, og nogle forslag skal helt afgjort tages med forbehold.

Alligevel skal Bramsens forslag ikke bare bankes i gulvet, for tænk nu hvis hun og hendes parti reelt kan og vil skrue en holdbar plan og finansiering, som kan styrke uddannelsesmulighederne i nogle af landets afkroge, sammen.

Så er det nok ikke kun Søren Kongegaard, der klapper i hænderne. Det er vi nok ganske mange, der gør. Ikke kun på Sydfyn, men også mange andre steder i landet. Ligesom det var tilfældet, da regeringen flyttede statslige arbejdspladser ud i provinsen.