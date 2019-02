Fyns Amts Avis mener: Regeringens teaterudspil virker uambitiøst

I bund og grund vil det nok være en overdrivelse af rang at kalde regeringens udspil til en teaterreform for en reform. Udspillet, som ministeren retfærdigvis også kalder det, rokerer ikke rundt med særlig mange af de penge, der hvert år tilføres scenekunsten. I år er det en procent og næste år er det i omegnen af to procent, der rokeres med. Det er altså i den kalorielette ende af skalaen, udspillet befinder sig.

En smule ros fortjener det til en begyndelse. Der skal arbejdes med udviklingsmulighederne inden for teaterverdenen, og det er i sin kerne kun positivt. Der er sat 33 millioner kroner af til netop det hen frem til 2022. Kan teatrene få lidt mere albuerum til at sprælle, så kan vi som borgere og teatergængere helt sikkert få større oplevelser.

Og så er der fire teatre i landet, der fra det kommende år får hver tre millioner kroner ekstra at arbejde med - tre i Jylland og et i København. Det kan vi også kun glæde os over, for det vil forhåbentlig løfte de fire scener endnu højere op.

Der er så heller ikke noget at sige til, at teaterdirektør for Baggårdteatret i Svendborg Jakob Bjerregaard Engmann ikke er helt entydigt begejstret for udspillet. Ministeren kører nemlig let, hurtigt og elegant hen over Fyn uden at aflevere så meget som en bøjet 50-øre på vejen i dette udspil. Og når ministerens argumentation er, at de fire teatre, som bliver begunstiget, viser et særligt potentiale, kan det naturligvis kun ærgre, for eksempel Baggårdteatret ikke også lige kunne få en skilling. Men det er jo en ministers og en regerings privilegium og opgave at prioritere. Under alle omstændigheder er det naturligvis ærgerligt, hvis der ikke er noget teaterarbejde på Fyn, der viser sig værdigt til at komme i spil til nogle af midlerne.

Et andet element i udspillet, som kan fremprovokere panderynker er nedsættelsen i billetstøtten. Det er dog kun billetter, der i forvejen gives rabat på af den ene eller anden grund, men et fald i støtten på 17 til 18 procent vil kunne mærkes på teatrene, der enten skal skrue op for billetpriserne eller sænke udgifterne til forestillingerne.

Det kan gøre det endnu sværere for teatrene, der ikke får den ekstraordinære støtte, at få økonomien til at løbe rundt. Derfor kan dette løft af fire teatre ende med blot at give andre teatre større udfordringer, og dermed sker der en skævvridning.

Ministeren og regeringen har gjort helt ret i at se på, om man kan fordele ressourcerne anderledes og således styrke scenekunsten, men udspillet virke ikke voldsomt ambitiøst, og samtidig ser det ud til, at der er en risiko for, at en del teatre kan komme til at skulle betale prisen for, at nogle få teatre kan få et løft.