Få styr på byttereglerne i butik og på nettet

Hvordan er det nu, reglerne er, når du skal bytte en gave? Det kan være svært at huske, og der er forskel på, om gaven er købt i en fysisk butik eller en webshop. Bliv klogere på retur- og byttereglerne her.

Sådan er byttereglerne i fysiske butikker

I fysiske butikker har du ikke nogen lovbestemt ret til at få pengene retur eller få byttet en vare. Forhandleren bestemmer selv, om de vil give bytte- og returret, og hvor længe retten skal gælde. De fleste butikker giver dog alligevel mulighed for at få byttet en vare, men som regel inden for en bestemt frist. Tidsfristen står på byttemærket eller på bonen, og julegaver kan ofte byttes i længere tid end andre varer. Sørg for at få det på skrift, hvis du laver særaftaler med en butik, så der er dokumentation, når gaven skal byttes.

Gavekort er som udgangspunkt gyldige i tre år. Forbrugerrådet Tænk anbefaler, at du ikke accepterer en kortere frist, medmindre der er en god grund til det. Gavekort til oplevelser og andre ydelser er dog ofte gyldige i mindre end tre år. Uanset, hvor længe gavekortet er gyldigt, skal det fremgå klart og tydeligt.

Januar er sæson for udsalg, som kan betyde at butikken har sat prisen ned på den gave, du har modtaget. Du har dog stadig ret til at få hele det beløb, som gaven har kostet, retur.