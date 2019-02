Læserbrev: Langt de fleste børn i Danmark vokser op i hjem med gode familier, som giver dem omsorg, kærlighed og støtte. Men for alt for mange børn ender drømmen om en lykkelig barndom som et mareridt, fordi forældrene på grund af sygdom eller andre ulykkelige omstændigheder ikke kan give deres børn en god og tryg barndom. Men heldigvis så har vi en stor gruppe dygtige og kærlige plejefamilier, som har sagt ja til at tage et udsat barn ind i deres hjem for at give dem tryghed, kærlighed og omsorg. De giver børnene et hjem og en opvækst, som de ellers aldrig havde fået.

Forleden dag mødtes jeg med 10 af de plejeforældre i Svendborg til en snak om deres valg og vilkår. Selvom plejefamilierne først og fremmest er fyldt med kærlighed og omsorg for børnene, så er det også en opgave, der er i forbundet med en stor portion usikkerhed. For bare at nævne et par eksempler, så har plejefamilierne for eksempel kun 30 dages opsigelse, de skal hvert år genforhandle løn, og de har svært ved at opnå juridiske rettigheder, der blandt andet gør det muligt for plejefamilierne at lave et pas, så plejebørnene kan komme med familien på ferie.

Vi har brug for flere plejefamilier, og vi har brug for, at de får ordentlige vilkår og bedre hjælp til at løse den svære opgave, de har påtaget sig. Derfor skal der indføres en ordentlig løn for plejefamilierne, hvor de i højere grad end i dag ansættes i kommunen. Det skal skabe mere tryghed for både børn og plejefamilie. Der skal etableres en kommunal enhed, som plejefamilierne tilknyttes og hvor de kan indhente vejledning og støtte døgnet rundt. Og så skal vi indføre en ret og pligt til uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering, der skal klæde plejefamilierne endnu bedre på.

Jeg er utrolig stolt af de plejeforældre, jeg mødte forleden dag. De åbner deres hjem og familier for børn, der ellers ikke ville få den mulighed. Dem skylder vi først og fremmest en stor tak, men vi skylder dem også nogle ordentlige og stabile vilkår. Det må og skal vi som politikere sørge for.