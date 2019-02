Debat: Fyn og øerne årelades og overses i ny teaterreform

Synspunkt: I går løftede kulturminister Mette Bock sløret for den længe ventede reform af scenekunstområdet, der nu ikke længere er en reform, men blot bør kaldes en "investering". Kært stedbarn har mange navne, men hvilken skuffende læsning det er for et bankende fynsk teaterhjerte.

Hvad der optog store dele af teaterbranchen i 2018 er endt med et udspil der - trods regeringens årlige to procent-slankning af de statsstøttede teatre - ikke bringer nye penge i spil. I stedet lægges der op til at flytte rundt på bare 12 millioner kroner ud af et samlet tilskud på cirka 1,2 milliarder kroner til det samlede teaterdanmark. Altså en omprioritering af sølle en procent af midlerne. Så meget for en investering. Jeg vover den påstand, at ressourcerne brugt på processen har været højere end det, der reelt flyttes rundt på.

Samtidig må jeg som direktør for Fyns eneste egnsteater med stor forundring konstatere, at der for de cirka 500.000 borgere på Fyn og øerne, der i forvejen har relativt langt til de statslige scenekunstkroner sammenlignet med borgere i resten af landet, i fremtiden potentielt kun bliver længere. Dette på trods af at vi i regionen - mig bekendt - bidrager fuldstændig ligeligt til statskassen.

Set i lyset af, at der i disse år politisk argumenteres for mindre geografisk skævvridning og større national balance og sammenhængskraft, så er det fuldstændig ubegribeligt, at Fyn og øerne overses. På et spørgsmål i Politiken om, hvor Fyn monstro er i udspillet, svarer kulturministeren, at Fyn og Aalborg blev tilgodeset på Finansloven for 2019. Og jo, Odense Teater fik ganske rigtig en millioner kroner mere årligt på Finansloven frem mod 2022, men det må og skal ses i lyset af, at de i samme periode på grund af de årlige to-procent-omprioriteringsbesparelser afleverer i omegnen af 1,1 million kroner årligt: Altså et de facto minus på 100.000 kroner. Hurra for den investering.

Læg dertil at en foreslået nedjustering af formidlingstilskuddet, der sikrer billigere teaterbilletter til både børn og voksne, rammer alle de professionelle teatre på Fyn, herunder Odense Teater, mit eget Baggårdteatret samt de små-storbyteatre Nørregårds Teater, Teater Momentum og Den Fynske Opera. Endnu en gang en de facto forringelse for det samlede fynske teaterlandskab og alle borgere i vores område. Meget af debatten i forlængelse af udspillet har gået på, at Det Københavnske Teatersamarbejde foreslåes nedlagt, samt at fire fyrtårne - tre i Jylland og ét i København - tilføres tre millioner kroner hver årligt for at have vist "særligt potentiale". Til det første må jeg som næstformand for Betty Nansen Teatret hæve øjenbrynene skeptisk over, samtidig med at de forståeligt glade direktørkollegaer i Vendsyssel, Randers, Fredericia og på Frederiksberg kun bør hyldes. De har virkelig potentiale - ligesom mange andre også har det.

Den virkelige pine er dog, at mens der endnu en gang skrives om tilskud, der tages fra København og gives til i forvejen store teatre i Jylland, så årelades Fyn. Også i sidste uge, hvor Kulturministeriet udpegede nye kunstneriske talentmiljøer- og områder, blev Fyn forbigået med nye midler. Tendensen er altså klar og situationen alvorlig.

Det konstruktive forslag må derfor være, at Folketingets kulturudvalg i de kommende ugers forhandlinger, tilgodeser Fyn og øerne for eksempel gennem en udpegning af endnu et teaterfyrtårn. Med en helt åbenlys mere fair fordeling af de statslige scenekunstmidler for øje. Dette femte fyrtårn kunne naturligvis være det eneste egnsteater på Fyn - sjovt nok det jeg er direktør for - men den slags selvforherligelse vil jeg holde mig fra i dette indlæg. Det er sagen alt for alvorlig til.