Debat: Forretningernes overlevelse i Svendborg

Det er ikke længe siden, at de store varehuse Elgiganten og Harald Nyborg supplerede de andre store kædeforretninger i Svendborg Storcenter. Man må formode, at byens vise mænd gjorde det for at gøre det nemt for især bilister at købe ind. Fodgængere og cyklister er der ikke taget meget hensyn til.

I centrum af Svendborg lægges der derimod op til, at vi skal ose lidt rundt og måske fristes til at købe ting, vi ikke lige har på indkøbslisten. Det er et shoppingmiljø, der skal få os til at føle os velkomne og byde ind til det gode liv. Måske endda det cittaslow vi bryster os af ved højtidelige lejligheder.

Herinde i bymidten har vi ikke tidligere set de store visioner, når det drejer sig om at udvikle butiksnær parkering. Det blev til et lille p-hus ved Havnetrappen med 40 pladser og en nybygget rampe uden om Havnetrappen.

Hvor var planerne om en p-kælder under Centrumpladsen? Hvor er en plan om at udvide p-pladsen i Voldgade? Den kunne komme til at rumme op mod 800 biler.

Det kan undre, at flere venstrefolk nu mener, at der var over 70 biler på Torvet før lukningen. Jeg talte 21. Samtidig kan en venstre-betjent i byrådet ikke se noget farligt i, at Frederiksgades mest befærdede fortov munder ud i et uoverskueligt sving ved Klosterplads. Enhver fodgænger vil imidlertid opleve, at det er et farligt kryds. Og fodgængere følger næsten altid den korteste vej.

Næh, det er meget nemmere at pege fingre ad nedlæggelsen af nogle få p-pladser end at fremme det miljø, der vil få flere til at shoppe rundt i vor dejlige købstad. I bund og grund er der tale om en trafikpolitik, der var på sit højeste i 70'erne og 80'erne. Ud fra devisen: Klem biler ind alle steder.

Naturligvis skal der være butiksnære p-pladser til handicappede, men der er forskel på handicap og dovenskab. I Frederiksgade er der i den nye plan foreløbigt afsat to handicappladser. Det har der ikke været før.

Nu er der tale om nedlæggelsen af omkring 20 p-pladser ved Klosterplads. Det er p-pladser med 30 og 15 minutters parkering. Det kan da ikke være dem, der skal bære forretningslivet? Samtidig med, at der er ledige p-pladser få meter væk bag stationen.

Hele Klosterplads er præget af at have været brugt som busstation. Den trænger i høj grad til renovering. Så kan den igen give besøgende gæster fra banegården, busterminalen og havnen en indbydende velkomst til Svendborgs centrum.

Her er vi måske ved et af hovedproblemerne ved forretningslivets manglende vækst. Forretningslivet kan ikke leve af svendborgensere alene. Vi trænger til en øget tilstrømning udefra.

Det er gæster, der ikke har den store interesse i korttidsparkering. De vil derimod komme igen, hvis de bliver modtaget ordentligt i byen.

Satsningen på de bløde trafikanter i bymidten er i virkeligheden ikke en satsning, men kun et rimeligt træk for at stimulere forretningslivet i bymidten. Det er ikke en udvikling, der kun foregår i Svendborg. Efter besøg i byer som Horsens, Fredericia, Middelfart og Odense kunne OmrådeForum/Liv i Min By konstatere, at de er meget længere fremme i byudviklingen. Vel at mærke den del, der giver lidt af asfalten tilbage til de bløde trafikanter.

Når forretninger taber omsætning eller lukker, skyldes det ikke nedlæggelsen af ialt 40 p-pladser i forhold til Svendborgs 2000. Det skyldes flere faktorer. Internethandlen har som bekendt gjort et pænt indhug. Et indhug, der i vid udstrækning skyldes vores egen dovenskab. Nogen vil kalde det mangel på tid. Samtidig har forretningsdrivende klaget over stigende huslejer, der ikke står i forhold til deres omsætning.

Der er heller ikke nogen tvivl om, at en del kører helt til Rosengårdscentret. Men det gør man vel ikke for at spare et par skridt og eventuelt nogle få kroner i p-afgift? Alene brændstoffet sluger p-afgiften.

Skulle det være længe siden, at I svendborgensere, thurinere og tøsinger har været på rundtur i Svendborgs forretningsgader, så kig indenom. Prøv at strejfe rundt i miljøet. I kunne blive positivt overraskede. Det er jo også op til os selv at stimulere det flotte forretningsliv i centrum. Vi har utroligt mange dejlige specialforretninger, et blomstrende café-, restaurant- og barliv og et bredt tilbud af musikevents med levende musik at byde ind med. Mere end langt de fleste andre købstæder vi konkurrerer med.

En af de positive historier er det stigende liv på toppen af Møllergade. Det kunne være Havnetrappens skyld, men er det næppe alene. Øko Cafeteriet og Café Rouge har formået at trække nyt liv op i gaden. Noget, der helt sikkert smitter af på forretningslivet omkring dem.

Vi kan fortsætte i det uendelige med at diskutere nedlæggelsen af omkring 20 p-pladser med korttidsparkering ved Klosterplads eller de 21 pladser på Torvet, men det er da meget mere perspektivrigt at etablere en reel konstruktiv plan for væksten i Svendborgs forretningsliv. Her har forretningslivet i dag selv en temmelig uklar profil.

Som en start foreslår jeg en mindre el-shuttlebus, der fra busterminalen kører til p-pladser som den ved Mølledammen, stopper på toppen af Møllergade, ved Rådhuset, ved p-pladsen i Voldgade, for enden af Gerritsgade/Lundevej, OUH Svendborg og ved færgerne i en rundtur på 10-15 minutter. En god rute for bilister, ældre, byens gæster og andet godtfolk.