Afgørelse: Stormflodsramte beboere på sydfynske øer kan søge erstatning

Stormrådet har 3. januar afgjort, at der var tale om stormflod på de sydfynske øer, men ikke den sydfynske kyst.

Sydfyn: Øboere i det Sydfynske Øhav kan nu ånde lettet op, hvis deres ejendom er blevet beskadiget af vandmasserne i forbindelse med onsdagens storm. Stormrådet har nemlig 3. januar afgjort, at "Langeland og Ærø med omliggende øer i det sydfynske øhav" har været ramt af stormflod. Den sydfynske kyst, herunder også Faaborg og Svendborg, er altså ikke omfattet.

Dermed har skadesramte beboere på øerne nu mulighed for at få erstatning for skader forårsaget af stormfloden.

For at få erstatning skal man anmelde skaden til det forsikringsselskab, hvor man har brandforsikring. Det skal ske senest den 3. marts 2019. Herefter vil en taksator komme ud og opgøre skaden. Læs mere her.