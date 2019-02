Ærø Harmonikafestival får underskudsgaranti på 50.000 kroner af kommunen

Ærø Kommune har besluttet at give Ærø Harmonikafestival en underskudsgaranti på 50.000 kroner, og det glæder formand Gert Eriksen, der kan fortælle, at der kommer mere end 200 musikere til festivalen.

Ærø: Den 23.-26. maj er der harmonikafestival på Ærø, og i den forbindelse har Ærø Folkelige Musikforening, som står bag festivalen, søgt om en underskudsgaranti på 50.000 kroner hos kommunen.

I ansøgningen skriver bestyrelsen blandt andet, at "harmonikafestivalen satser på at kunne finansiere festivalen selv, men en weekend med dårligt vejr kan rive tæppet væk under økonomien."

I 2017 anvendte harmonikafestivalen ikke underskudsgarantien, mens den i 2018 fik udbetalt cirka 18.000 kroner i underskudsgaranti.

Politikerne i kultur- og socialudvalget blev på deres seneste møde enige om, at harmonikafestivalen skal have det beløb, som den har søgt om: nemlig 50.000 kroner i underskudsgaranti.

Det er Gert Eriksen, som er ny formand for Ærø Folkelige Musikforening, glad for, og han fortæller, at det går fint med at arrangere den 26. udgave af harmonikafestivalen.

- Selvom vi er mange nye medlemmer i bestyrelsen, så synes jeg, at det går rigtig godt med at få arrangeret den næste harmonikafestival. Dels har vi kunnet trække meget på den grundplanlægning, som er blevet lavet til de foregående festivaler, og dels har vi fået meget hjælp af Vibeke (Lykke Friis, tidligere formand, red.). Og så synes jeg, at der er mange gode og kompetente mennesker med i den nye bestyrelse, siger Gert Eriksen.

Han glæder sig til at kunne præsentere det nye festivalprogram.

- Det bliver ikke så stort som sidste år, hvor der var 25 års jubilæum. Men jeg kan sige så meget, at der kommer over 200 musikere til festivalen, og at vi vil lave et samarbejde med dem, som arrangerer søsætningen af Bonavista. Bonavista skal jo søsættes weekenden før harmonikafestivalen, siger Gert Eriksen.